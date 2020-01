Robert Kubica fecha com a Alfa Romeo para ser piloto reserva na temporada 2020 da F1

(Foto: Getty Images)









O polonês Robert Kubica está confirmado como piloto reserva da equipe Alfa Romeo para a temporada 2020. De acordo com o site "Race Fans", o piloto de 35 anos vai se juntar ao time que já conta com os titulares Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi, além de trazer o seu patrocinador pessoal, uma petrolífera polonesa, para a equipe.





A Alfa Romeo nada mais é do que a antiga BMW Sauber, da qual Kubica fez parte entre as temporadas de 2006, quando ele estreou na F1, e 2009, quando a montadora alemã decidiu deixar a categoria. Pela BMW Sauber, o polonês conquistou sua única vitória, no GP do Canadá de 2008.





- Esta equipe ocupa um lugar especial em meu coração e tenho o prazer de ver alguns rostos conhecidos ainda aqui dos meus anos em Hinwil. O tempo e as circunstâncias são obviamente diferentes, mas estou convencido de que encontrarei a mesma determinação e vontade de ter sucesso. Estou ansioso para ajudar a Alfa Romeo a dar o próximo passo à frente - disse kubica.





Após oito anos de afastamento da Fórmula 1 devido às lesões de um acidente de rali, em 2011, Robert Kubica voltou a correr em 2019, pela Williams. Apesar de ter sido superado em todos os treinos de classificação pelo companheiro George Russell, foi Kubica quem marcou o único ponto da equipe, com um décimo lugar na Alemanha.





Globo Esporte