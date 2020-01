Rodinei explica saída do Flamengo e projeta novo desafio no Inter: "Viver coisas grandes"

(Foto: Eduardo Deconto)









Rodinei evitou rodeios e foi direto ao ponto em sua primeira fala como jogador do Inter. Apresentado como reforço do clube após o treino da manhã desta segunda-feira, o lateral-direito explicou a opção por deixar o Flamengo para defender o Colorado. E mostrou logo de cara personalidade forte ao falar das críticas que recebeu nas redes sociais.





Após vestir a camisa colorada recebida das mãos do executivo Rodrigo Caetano e do vice de futebol Alessandro Barcellos, o jogador disse que aceitou "na hora" o convite do Inter. De acordo com Rodinei, ele optou pela mudança de ares para viver novo desafio pelo Colorado.





– Eu tive a escolha de vir para o Inter. Estava no Flamengo desde 2016, graças a Deus em 2019 fui coroado com essas conquistas maravilhosas. Sou jogador que gosta de novos desafios. O Flamengo em nenhum momento falou para eu procurar um novo clube, mas o Rodrigo (Caetano) entrou em contato comigo. Na mesma hora falei que tinha interesse. Escolhi porque quero novo desafio na minha vida, em um time de história, como o Inter. É trabalhar firme para conquistar muitas coisas – disse o jogador.





Sincero, Rodinei também falou sobre as críticas que recebeu de alguns torcedores nas redes sociais. E foi direto: disse que não vê problema com a rejeição dos colorados.





– Não me incomodo com críticas. Todo mundo recebe. Tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar. Tenho que mostrar meu valor em campo. Eu tenho personalidade. Estou quatro anos no Flamengo. Já fui vaiado, já fui aplaudido. Essa é minha profissão. É normal. Isso não me incomoda nenhum pouco. Quem quiser xingar, vai nas redes sociais me xingar. Não vai mudar nada. O que vai ter é chegar no horário, dar meu melhor para ajudar o Inter – garantiu.





O lateral-direito chega para disputar posição com Heitor no Inter. E já apresenta suas credenciais para agradar ao técnico Eduardo Coudet. Rodinei se apega à intensidade para conquistar seu espaço no elenco colorado.





– O Heitor já posso considerar como amigo. Já conversei com ele desde domingo, moleque do bem, parceiro. A gente tem que chegar, treinar firme. Quem vai decidir é o treinador. O calendário do Brasil é muito extenso. Vai ter oportunidade para todo mundo jogar. Já acompanhava o professor pelo Racing. Dá para ver que é uma equipe muito intensa. Eu sou jogador de intensidade, de força – disse o reforço.





O lateral iniciou os trabalhos pelo clube ainda antes da apresentação. Rodinei desembarcou em Porto Alegre no final da noite do último sábado. No domingo, ele foi ao CT do Parque Gigante e realizou um trabalho físico na academia.





Emprestado pelo Flamengo, o lateral tem vínculo com o Inter até o final do ano. Caso queira ficar com o jogador, o clube gaúcho pode exercer a opção de compra do atleta ao término do contrato por 4 milhões de euros (R$ 18,2 milhões).





Globo Esporte