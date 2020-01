Segundo jornal, Hamilton fica perto de renovar com Mercedes por mais de R$ 400 milhões

De acordo com informações do jornal italiano "La Gazzetta dello Sport", o hexacampeão mundial de Fórmula 1 Lewis Hamilton está muito perto de renovar seu contrato com a Mercedes por mais duas temporadas, 2021 e 2022. Com isso, a tentativa da Ferrari de contratar o inglês estaria fadada ao fracasso - vale lembrar que a "Gazzetta" pertence ao mesmo grupo que controla a Ferrari.





No novo contrato, Hamilton passaria a receber 45 milhões de euros (cerca de R$ 209 milhões) por temporada, totalizando 90 milhões de euros (aproximadamente R$ 418 milhões) nos dois anos.





Lewis Hamilton está na Mercedes desde a temporada de 2013 e no fim de 2022, possível data do fim do novo compromisso, teria quase 38 anos de idade - o inglês faz aniversário em janeiro. Nos sete anos em que o piloto já defendeu a equipe alemã, ele conquistou cinco títulos e 63 vitórias. Com 84 triunfos, Hamilton está a apenas sete de igualar o recorde de Michael Schumacher.





Novo carro lançado em fevereiro





Enquanto a situação de Hamilton está mais próxima de ser definida, a Mercedes anunciou o lançamento de seu novo carro, o W11, para o dia 14 de fevereiro, três dias depois da rival Ferrari.





Não haverá um evento de apresentação, apenas a divulgação de imagens do carro, que no mesmo dia dará suas primeiras voltas no circuito de Silverstone, próximo da fábrica de Brackley, na Inglaterra.





Globo Esporte