Sem acordo pelo formato do negócio com Arsenal, Pablo Marí permanece no Flamengo

Por causa da uma falta de acordo sobre como seria a formatação do negócio entre Flamengo e Arsenal, Pablo Marí dificilmente vai se transferir para a Inglaterra - a janela da Europa se encerra na próxima sexta-feira. O zagueiro espanhol é aguardado na parte da tarde no Ninho do Urubu para iniciar o trabalho de pré-temporada.





No fim de semana Marí viajou para Londres para realização de exames. Como estava ainda em período de férias, o clube não viu problema na ida do zagueiro, mas internamente a situação ainda era vista como longe de ter um desfecho.





Flamengo e Arsenal discutiram sobre qual forma seria feita a transferência, uma venda ou empréstimo, mas simplesmente não conseguiram chegar a uma conclusão sobre a redação de um eventual contrato.





Desta forma, Pablo Marí segue como jogador do Flamengo, e a negociação do clube com Léo Pereira, do Athletico-PR, fica congelada. Como está perto de acertar a compra de Gabigol, o clube tem a chance de manter todo o time titular campeão do Brasileiro e da Libertadores para a próxima temporada.





