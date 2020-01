Sertãozinho vence o São Bento fora de casa e assume a liderança da Série A2

O Sertãozinho venceu o São Bento de virada por 3 a 1, nesta noite de quarta-feira, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. O duelo foi válido pela terceira rodada da Série A2 do Campeonato Paulista. Com a vitória, o Touro dos Canaviais assume a liderança do torneio. O São Bento permanece no meio da tabela.





O São Bento sofre a sua segunda derrota na competição e permanece com três pontos. O time agora fica na décima posição. O Sertãozinho vence a segunda partida e fica com sete pontos, dividindo a liderança da Série A2 com São Bernardo e Taubaté.





O São Bento preferiu estudar o adversário no começo do jogo, tanto que o Sertãozinho teve maior controle das ações durante o início da primeira etapa. Quando o Bentão resolveu jogar, chegou perigososo com Jheimy, e logo depois abriu o placar, após belo passe de Wellington Bruno, o centroavante limpou a jogada e friamente bateu para o gol. Mas não deu tempo do torcedor comemorar, porque em cobrança de falta de Xavier, Dener ficou sozinho praticamente embaixo do gol e apenas empurrou para o fundo das redes. Logo depois o Sertãozinho continuou apertando e, em um chutaço de Magrão de fora da área, a bola foi direto para o gol de Lucas Macanhan que não conseguiu defender. Depois disso o São Bento tentou pressionar e ficar mais com a bola, mas o Sertãozinho se fechou e evitou o gol de empate.





O Sertãozinho se fechou no campo defensivo, mas mesmo assim criou as melhores chances. Com chutes de longe, o time estava com a precisão mais apurada nos chutes do que o São Bento, que pouco assustou o goleiro João Guilherme. O Bentão até teve mais posse de bola, mas cansou fisicamente e não conseguiu criar muitas oportunidades reais de gol. Nos acréscimos, o goleiro Lucas Macanhan vai desesperado para cabecear a bola na cobrança de escanteio, mas a zaga afastou e João Guilherme precisou apenas ter tranquilidade para finalizar sem goleiro. Vitória importante do Sertãozinho fora de casa e que coloca o time na liderança dividida do campeonato.





Pela quarta rodada, o São Bento enfrenta o XV de Piracicaba, no próximo sábado, às 19h, no estádio Barão da Serra Negra, em Piracicaba. No domingo, o Sertãozinho recebe o Monte Azul, às 10h, no estádio Frederico Dalmaso, em Sertãozinho.





Globo Esporte