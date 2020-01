Tanev marca na prorrogação e Penguins vencem Canadiens fora de casa

(Foto: Reprodução Twitter/Pittsburgh Penguins)









Neste sábado (04), o Pittsburgh Penguins venceu o Montreal Canadiens por 3 a 2 na prorrogação. As duas equipes jogaram muito bem ofensivamente, mas as grandes atuações dos goleiros Carey Price, que teve 34 defesas e Matt Murray, com 26, que levaram a partida para o tempo extra. Mesmo com os dois gols de Artturi Lehkonen, foram os Pens que levaram, graças ao tento de Brandon Tanev que selou a quarta derrota seguida dos Canadiens.





A partida começou com os Canadiens melhores, mas os Penguins tendo as melhores chances. Price logo foi obrigado a fazer a primeira defesa difícil, mas foi Montreal que saiu na frente. No power play, Nick Suzuki fez uma boa jogada e deu para Max Domi achar Lehkonen do outro lado e chutar no alto de Murray para abrir o placar. A alegria durou pouco, e Pittsburgh logo empatou quando Teddy Blueger partiu em velocidade e achou Zach Aston-Reese no meio para marcar. Daí em diante, os Canadiens até tentaram novamente, mas não conseguiram retomar a vantagem.





Apesar da melhora dos Penguins no segundo período, os Canadiens continuavam jogando bem, mesmo tendo menos chutes a gol. Lehkonen partiu para cima de Murray numa jogada individual e tentou o chute. No próprio rebote, ele colocou para dentro e colocou Montreal a frente novamente. Price continuava espetacular no gol dos donos da casa, que tinham as melhores chances na segunda etapa. Tudo isso, no final, não rendeu em nada, e os Canadiens foram para o último período em vantagem.





O cenário continuou o mesmo, apesar de Lehkonen ainda ter mais uma boa chance. Os Penguins tinham o domínio das ações, e finalmente chegaram ao empate quando Evgeni Malkin tentou o chute de longe e, no rebote, Bryan Rust colocou para dentro sem chances para Price. As coisas melhoraram no jogo, e os Canadiens tentaram buscar o gol da vitória no final, mas Murray fechou o gol nos cinco minutos finais para levar a partida para a prorrogação.





No tempo extra, os Penguins continuaram tendo as melhores chances, e logo finalizaram a partida depois de uma boa jogada de Blueger, que partiu em velocidade pela esquerda e tentou o chute, defendido por Price. No rebote, Brandon Tanev colocou para o gol vazio e finalizou o placar.





