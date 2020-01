Técnico do Comercial-SP pede reação ao elenco depois de derrota na série A3

(Foto: Rafael Alves/Comercial FC)

O técnico do Comercial-SP Roberval Davino foi categórico ao apontar problemas no elenco na derrota para o Rio Preto por 1 a 0 na primeira rodada da série A3 do Campeonato Paulista. Segundo Roberval, as finalizações voltaram a ser um problema no clube, o que custou caro na temporada 2019.





O treinador disse que vai intensificar os treinamentos para que esse fundamento seja melhor e não se torne uma dor de cabeça maior ainda.





“Tivemos espaço para o Zé Andrade e ele teve umas duas ou três oportunidades, o Juninho chegou em uma situação boa, mas não conseguimos definir. Então temos que melhorar essa finalização, apesar de que a gente já treina isso direto, mas temos que fazer no jogo o que fazemos nos treinos. Vamos trabalhar para melhorar”, prometeu o treinador em entrevista ao Globo Esporte.





Roberval aprovou a postura do elenco em campo, mesmo com os problemas, e que o clube merecia um melhor resultado no confronto.





“A ideia era buscar o resultado, mas não tivemos sorte. Poderíamos ter decidido ainda no primeiro tempo, mas erramos. Mesmo assim temos que dar moral para o nosso pessoal, que é um grupo que está se dedicando, que vem dando o máximo pelo Comercial, então acredito que vamos ter uma boa sequência”, concluiu.





A equipe volta a campo na quarta-feira, quando enfrenta o Grêmio Osasco, em casa, às 20h.