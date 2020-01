Tecnologia auxilia atletas na recuperação para participarem das olimpíadas

2020 acontece a 32ª edição dos Jogos Olímpicos e dessa vez serão sediados na cidade de Tóquio, Japão. Os atletas que se preparam para esta oportunidade estão ansiosos e treinando forte para oferecer o seu melhor desempenho.





Mas, uma coisa que passa na cabeça deles e dos técnicos são as lesões. O que eles podem fazer caso aconteça um deslize, um movimento errado ou um estiramento no músculo? O treinamento de tantos anos pode estar em risco.





Porém, existe uma tecnologia que pode ajudar nesses momentos de tensão. "A tecarterapia é conhecida por ter uma ação direcionada a região específica que o atleta está com dor. Com isso, os resultados são sentidos na musculatura de forma mais evidente e permite um retorno mais rápido aos treinamentos", afirma Prof.ª Ms. Débora Modena - Fisioterapeuta da Ibramed, empresa responsável por trazer, em primeira mão, os equipamentos que contam com esta tecnologia para o Brasil.





Quem acompanha notícias sobre o esporte, já deve ter ouvido falar na tecarterapia, pois em 2019, o atual atacante da Juventus, Cristiano Ronaldo, sofreu uma lesão e optou por utilizar deste método para voltar mais rápido aos gramados.





Os efeitos fisiológicos são perceptíveis, como por exemplo, aumento da capacidade de extensão muscular, redução de espasmos e dor e, também, contribui para um melhor fornecimento de oxigênio e nutrientes.





"Nós sabemos a importância de um rápido retorno aos treinos para o atleta que se prepara há anos para uma competição de alto nível. Por isso, possibilitamos o acesso a essa tecnologia, pois acreditamos no sucesso da equipe brasileira e nada pode impedir que esse sonho seja realizado", finaliza Débora Modena.