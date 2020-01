Thiago Galhardo prepara rescisão com o Ceará e se aproxima do acerto com o Inter

(Foto: Thiago Gadelha/SVM)









O terceiro reforço do Inter está próximo do anúncio. Thiago Galhardo assinará a rescisão de contrato com o Ceará ainda nesta terça-feira e, na sequência, viaja a Porto Alegre para assinar com o time gaúcho. O jogador inclusive pode aparecer junto ao elenco na apresentação oficial para 2020, na tarde de quarta.





As conversas entre as partes estavam avançadas. O contrato de Galhardo, que expirou no final de 2019, tinha uma cláusula que renovava automaticamente em caso de sequência do Ceará na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Porém, o diálogo com a cúpula do Vozão facilitou a mudança de rumos.





Na reapresentação do time de Fortaleza, na última segunda, o jogador de 30 anos não esteve presente, o que apontava a saída. O bom relacionamento entre os clubes também facilitou a negociação. Recentemente, o Inter liberou Klaus e vendeu Charles aos nordestinos, o que auxiliou os gaúchos a superarem a concorrência de Bahia e Fluminense.





Galhardo chega a Porto Alegre avalizado por Eduardo Coudet. O técnico argentino já enfrentou o jogador nos tempos de Racing, em uma partida contra o Vasco. O atleta agrada pela imposição física e pelos números apresentados em 2019 com a camisa do Ceará. Foram 12 gols em 34 jogos no Brasileirão.





O meia será o terceiro reforço colorado na temporada. Até o momento, o clube gaúcho oficializou as contratações do lateral-direito Rodinei, campeão da Libertadores e Brasileirão pelo Flamengo, e o volante Damián Musto, que estava no Huesca.





