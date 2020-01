Torcida do Botafogo-SP picha Santa Cruz e cobra reação do time após empate com Ituano

O empate com o Ituano, fora de casa, ainda não foi bem digerido pela torcida do Botafogo-SP. Nesta quinta-feira, o Estádio Santa Cruz teve parte do muro e setor de bilheteria pichado com alguns dizeres como “Vergonha”, “Obrigação” e “Lixo”.





O Pantera chegou a terceira rodada do Campeonato Paulista com 1 ponto dos 9 que estavam em disputa (sofreu uma goleada para o Corinthians por 4 a 1 e perdeu em casa para a Ponte Preta por 1 a 0). O primeiro empate, depois de sair na frente do placar e ficar com um a mais em campo, não foi suficiente para tirar a pressão em cima do elenco.





Para o técnico Wagner Lopes, o empate mostra uma reação do Botafogo perante os primeiros jogos, mas é necessário mais motivação e futebol para garantir a primeira vitória.





“O erro faz parte do ser humano. O que eu peço para os meus jogadores é que tenham uma atitude positiva após o erro. Eu vou errar, eles vão errar, todo mundo erra. A gente sai do jogo com um gosto de que poderíamos ter levado os três pontos, mas temos que ressaltar que todos lutaram e buscaram a vitória”, disse.





O treinador também afirma que está conhecendo os jogadores e estudando a melhor maneira para dar entrosamento a equipe.





“Estou conhecendo os atletas, então nós vamos aos poucos conseguindo definir o melhor encaixe e a melhor orientação para intervir da maneira correta. Busco trabalhar nossos jogadores com uma confiança que vem de dentro para fora. Tento fazer cada um pensar em dar o seu melhor, em fazer um jogo diferente. Estamos trabalhando muito e quero incentivar os jogadores a serem melhores do que foram ontem, buscando sempre superar os limites”.





O Botafogo volta a campo na segunda, às 20h, para enfrentar o Mirassol, em casa.

Torcida organizada se pronuncia

Ainda nesta quinta, a torcida organizada Fiel Força Tricolor se pronunciou, pelas redes sociais, sobre a pichação no Santão. Disse ser contra qualquer ato de vandalismo, mas mostrou sua insatisfação com o atual comando do departamento de futebol do clube.





Confira a nota: