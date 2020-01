Última fase de inscrição do Troféu Ayrton Senna de Kart

A organização do 1º Troféu Ayrton Senna de Kart divulgou os nomes dos pilotos já inscritos na prova, marcada para 25 de janeiro de 2020, no Kartódromo Internacional de Birigui, no interior de São Paulo.





Os mais de 160 competidores confirmados estão divididos em 14 categorias: Mirim, Cadete, F4, F4 Senior, Woman Series, Junior Menor, Shifter, OK, OK Junior, Senior (125), Super Senior (125), Junior, Novatos e Graduados.





A última fase de inscrição já está em vigor pelo site http://trofeuayrtonsennakart.com.br/#inscricoes





O Troféu Ayrton Senna de Kart terá prêmios especiais para premiar pilotos de diversas formas, como o Troféu Superação e o Troféu Pole Position.





''Pra mim é um prazer enorme poder participar de um evento com o nome do meu ídolo Ayrton Senna, pois é o piloto no qual passei minha infância assistindo suas corridas e suas conquistas'', disse Alex Grigoletto, que competirá na categoria dos graduados.





''Tenho como objetivo trabalhar bastante e poder buscar vitória. Estou em um novo projeto juntamente com a fabricante CONCEPT KART e tentaremos mostrar a qualidade e desempenho do produto na pista que será sede do Campeonato Brasileiro de Kart 2020'', completou o piloto Alex Grigoletto, que foi campeão brasileiro F4 Sênior de Kart em 2018.





Veja a lista de pilotos por categoria -- http://trofeuayrtonsennakart.com.br/lista-de-inscritos/





O 1º Troféu Ayrton Senna de Kart conta com várias atrações de 21 e 25 de janeiro de 2020. O evento contará com baterias de diversas categorias de kart, além de corridas a pé e caminhadas de 5 e 10km, shows e exposições de itens históricos de Ayrton Senna.





A prova tem a chancela do Instituto Ayrton Senna.





O evento continua sendo organizado pela Two Points, empresa que é dirigida pelo medalhista olímpico Thiago Pereira e Tuka Rocha, ex-piloto Stock Car, que faleceu em novembro deste ano vítima de um acidente de avião.





''É uma competição especial e em homenagem ao tricampeão mundial de Fórmula 1, Ayrton Senna. A procura foi grande do primeiro ao terceiro lote e esperamos entregar um evento de ponta, com muita experiência aos participantes'', disse o medalhista olímpico Thiago Pereira.





Pela primeira vez no Brasil será criada uma categoria somente para mulheres. Além de ser uma classe de alto nível, a série feminina chega para mostrar que a história do piloto motiva diversas gerações de mulheres, homens, crianças e jovens.





O Speed Park - Kartódromo Internacional de Birigui fica rua Hagime Saita, 4001, acesso pela Rod. Marechal Rondom 524km.