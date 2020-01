Unión Española não aparece para jogar, e La U deve ser o rival do Inter na Libertadores

(Foto: Universidad de Chile/Divulgação)









O rival do Inter na segunda fase da Libertadores deve ser a Universidad de Chile. Como era esperado, o Unión Española cumpriu sua ameaça e não apareceu para enfrentar a La U neste sábado, no estádio La Portada, em La Serena, em uma das semifinais da Copa do Chile. Com isso, a La U deve ser declarada vencedora por W.O e ficar com a vaga na fase prévia da Libertadores.





O Unión Española não concordou com a decisão da federação chilena para definir o quarto representante do país na Libertadores via Copa do Chile. Como a outra semifinal tem Universidad Católica e Colo-Colo, duas equipes já classificadas ao torneio continental, o vencedor do outro confronto ficaria com a vaga no torneio continental.





Em entrevista ao jornal La Tercera, de Santiago, o presidente da federação chilena, Sebastián Moreno, criticou a postura da direção do Unión Española e prometeu fortes punições ao clube.





– Unión Española faltou com respeito a todo o futebol chileno. Me dá pena tudo isso – afirmou o dirigente. – Vou trabalhar para que o Unión recebe a máxima punição. Porque está fazendo com que a gente retroceda 30 anos na história do futebol chileno.





A Associação de Futebol do Chile (ANFP) encerrou o Campeonato Chileno do ano passado a seis rodadas do fim diante dos protestos que ocorriam no país. Pouco depois, anunciou que a Copa do Chile seria disputada em janeiro, para cumprir um prazo estabelecido pela Conmebol para a definição do time "Chile 4" na Libertadores.





O regulamento da competição prevê que, caso o campeão tenha sua vaga na Libertadores garantida, o vice teria seu lugar. Porém, se ambos chegassem à decisão assegurados na Libertadores, a vaga ficaria com o melhor time classificado no Campeonato Chileno que ainda estivesse vivo na Copa.





Com tal argumento, a Unión Española entende que deveria ficar com a vaga na Libertadores destinada à Copa do Chile. O clube diz que, por ter tido uma posição melhor no Chileno que a La U quando o torneio foi interrompido – terminou em nono, enquanto a Universidad de Chile era vice-lanterna –, o lugar é seu. O time promete ir ao Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) pela demanda.





Os jogos da pré-Libertadores envolvendo Inter e o time chileno estão previstos para os dias 4 e 11 de fevereiro. O vencedor deste confronto enfrentará o vencedor do duelo entre Macará, do Equador, e Tolima, da Colômbia, na fase seguinte da Libertadores, para definir o time que entra na fase de grupos.





