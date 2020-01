Vanderlei é liberado pelo Santos de treinos no CT para concluir transferência ao Grêmio

(Foto: Ivan Storti/Santos FC)









O goleiro Vanderlei não treina mais pelo Santos. Aos 35 anos, o camisa 1 foi liberado das atividades para viajar a Porto Alegre e concluir sua transferência ao Grêmio.





O Tricolor vai desembolar R$ 3 milhões para ficar com o jogador de maneira definitiva. O anúncio ainda depende de um detalhe final da troca de documentações entre os clubes.





Enquanto aguardava o desfecho da negociação, Vanderlei vinha treinando normalmente no CT Rei Pelé.





No Grêmio, Vanderlei vai disputar posição com Paulo Victor, contestado por boa parte da torcida, e tem chances de ser usado como titular pelo técnico Renato Gaúcho.





Depois de contratar o lateral-direito Victor Ferraz e o volante Lucas Silva, o Tricolor deve ir atrás de pelo menos mais quatro atletas. Além do goleiro, busca mais um meio-campista de contenção, um meia e um centroavante. O Santos, por sua vez, já contratou o atacante Raniel e o lateral-direito Madson.





De titular absoluto e um dos principais destaques do Santos desde 2015, Vanderlei perdeu espaço pouco antes da eliminação da equipe na Copa do Brasil do ano passado – sua última atuação pelo clube foi em 26 de maio, em partida contra o Inter, na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.





O ex-técnico do Peixe, Jorge Sampaoli, preferiu Éverson a Vanderlei a partir de sua característica de jogar também com os pés. A chegada de Jesualdo Ferreira, porém, não mudou o conceito do goleiro. O jogador de 35 anos seria mais uma vez relegado ao banco de reservas.





Globo Esporte