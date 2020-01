Wagner Lopes desaprova atuação do Botafogo-SP e pede atenção no campeonato

(Foto: Raul Ramos/Divulgação/Agência Botafogo S/A)

O técnico Wagner Lopes não gostou da apresentação do Botafogo-SP na goleada sofrida para o Corinthians por 4 a 1 nessa quinta-feira (23), pelo Campeonato Paulista. O treinador apontou que fará mudanças no time e espera um outro futebol na partida contra a Ponte Preta, no domingo, às 16h, em Ribeirão Preto.





“O Edson Junior entrou e encaixou o posicionamento do meio de campo quando estávamos com um a menos. Gostei muito também da entrada do Ronald, que teve personalidade, puxou contra-ataque e fez o gol. Quem merecer vai jogar”, disse Lopes em entrevista coletiva na Arena Corinthians.





Com a entrada de Ronald e Edson Junior, o técnico viu uma evolução no time, que já não contava com Reginaldo, expulso por impedir um gol com a mão.





Lopes reconhece as dificuldades de jogar com o Corinthians na Arena, mas apontou que os atletas apresentaram um futebol abaixo do esperado.





“Nada deu certo. Nosso time tem muito mais para produzir, para acrescentar. Não jogamos nem 50% do que podíamos. Temos jogadores com qualidade neste elenco”.





No entanto, o treinador espera mudanças e maior entrosamento dos jogadores.





“Não podemos pegar como base o jogo contra o Corinthians. Não conseguimos executar o que treinamos. O primeiro passo agora é dar confiança para o elenco. Não podemos baixar a cabeça”, finalizou.