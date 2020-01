Xavi diz “não” para assumir o Barcelona de imediato, diz imprensa espanhola

Não será agora que Xavi Hernández realizará o sonho de treinar o Barcelona. A imprensa espanhola noticiou neste domingo que a lenda catalã disse “não” para assumir o comando técnico do clube de imediato.





Xavi tem 39 anos, é técnico do Al Sadd, do Catar, desde julho e tem contrato até meados de 2021. Ele pretende cumpri-lo, mas pode voltar a negociar ao fim desta temporada.





Segundo o jornal “Marca”, cinco motivos pesaram na recusa de Xavi:





Ele quer começar um projeto do zero, e não na metade de uma temporada





Ele respeita o atual treinador Ernesto Valverde, que tem contrato até junho





Ele também respeita o Al Sadd por ter lhe dado sua primeira oportunidade como treinador





Ele tem compromisso com os jogadores do Al Sadd, que jogará a final da Copa do Catar na sexta-feira





Ele tem um compromisso moral com Víctor Font, candidato da oposição nas eleições do Barcelona de 2021





O futuro de Ernesto Valverde, no entanto, segue aberto. O CEO Òscar Grau e o diretor esportivo Eric Abidal deram uma mensagem clara ao negociarem com Xavi diretamente em Doha: o Barcelona está insatisfeito com o rendimento do atual treinador.





Segundo veículos como “Mundo Deportivo”, não está descartada uma saída de Valverde antes do fim da temporada, seja pedindo demissão em virtude dos últimos acontecimentos ou até mesmo sendo mandado embora.





De qualquer forma, Valverde é esperado no treino desta segunda-feira na Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí.





O Barcelona vem de eliminação na semifinal da Supercopa da Espanha para o Atlético de Madrid na última quinta-feira e voltará a campo apenas no dia 19, contra o Granada, pelo Campeonato Espanhol.





Globo Esporte