Abuso na ginástica: Justiça suspende processo contra Fernando de Carvalho Lopes

(Foto: Ricardo Bufolin/CBG)









Um pedido de habeas corpus feito pela defesa do ex-técnico da seleção brasileira de ginástica artística Fernando de Carvalho Lopes resultou em mais uma pausa no processo em que ele é réu, acusado de abuso sexual, e que corre na na 2ª Vara de São Bernardo do Campo desde maio de 2016. Os representantes do ex-treinador pediram que duas das quatro vítimas que basearam a denúncia do Ministério Público sejam retiradas da ação penal, e o desembargador Aben-Athar de Paiva Coutinho concedeu liminar para suspender o processo.





Em abril de 2018, reportagem do Fantástico mostrou que, após quatro meses de investigação, mais de 40 ginastas revelaram ter sofrido abusos cometidos pelo ex-técnico entre 1999 e 2016, porém apenas quatro são citadas na ação como vítimas, sendo duas menores de idade. Os demais atletas que sofreram abuso participam como testemunhas.





A pena, em caso de condenação pela Justiça, pode variar de 54 anos a até 150 anos – isso representaria punição de 37 anos e meio a Fernando por cada uma das quatro vítimas. O ex-treinador foi indiciado pelo Ministério Público em dois artigos – 271-A (estupro de vulnerável) e 226 inciso II (agravante pela relação de poder em relação às vítimas).





O MP se manifestou sobre a liminar e reiterou que a denúncia está correta e que os crimes cometidos contra as tais duas vítimas não prescreveu. O passo seguinte é o processo retornar ao Tribunal para que o desembargador que concedeu o recurso coloque em votação o habeas corpus.





Globo Esporte