Adidas e Flamengo lançam novo uniforme com resgate do hino oficial no manto e remixes de artistas

É muita história para um clube só. Pensando em tanta tradição e nas origens do Flamengo, o novo manto da adidas resgata o hino oficial rubro-negro, que foi cantado pela primeira vez em 15 de novembro de 1920. Um século depois, o uniforme para as temporadas 2020/2021 é inspirado em um dos principais momentos da memória do clube e que até hoje é cantado pelas arquibancadas. “Flamengo, tua glória é lutar”, diz a letra que retrata bem a sensação de torcer para o rubro-negro.





Composto originalmente por Paulo Magalhães, o hino oficial inspirou um samba clássico do imaginário do torcedor. “Samba Rubro-negro”, que pegou emprestado o estribilho original para compor “Flamengo! Flamengo! Tua glória é lutar! Quando o Mengo perde, não quero almoçar, não quero jantar”.





Para o lançamento, a adidas convidou Marcelo D2, MC Rebecca e MC Cabelinho para recriarem o hino em versões de afrobeat, trap-funk e rhythm and blues, respectivamente. Cada artista gravou um videoclipe para cada versão. MC Rebecca homenageou a Vila Sapê, comunidade da Zona Oeste do Rio. MC Cabelinho registrou o novo manto no Pavão-Pavãozinho, local em que nasceu. O rapper Marcelo D2 escolheu o lendário estúdio Nas Nuvens. Os videoclipes serão lançados nos próximos dias, nos canais dos artistas (IG e YT) e nos canais adidas e Flamengo (IG e TW).





“Mais do que uniformes, a adidas quer proporcionar ao torcedor uma experiência completa dentro e fora do campo. Escolhemos três dos maiores artistas populares do Brasil, cada um indo em direções completamente diferentes para recriarem o hino. Ver tanta pluralidade em um lançamento do clube mais popular do Brasil é imensamente prazeroso”, diz André Campos, head de futebol da adidas.