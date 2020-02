Alfinetadas: Conseguiram enterrar o Botafogo

O Botafogo-SP apresentou o seu pior futebol na noite desta segunda-feira (3) diante do Mirassol, pelo Campeonato Paulista. Não há palavras suficientes para expressar como esse time é ruim, devagar, que não tem futebol nos pés, não joga, não arma jogada, apenas espera o adversário. É tão ruim quanto o time de 2019.





Jogando em casa, pressionado, diante da torcida, levou um sacode do adversário, que se portou muito bem em campo e que não tem nada a ver com isso. Mirassol amassou o Botafogo, até pior que os 4 a 1 do Corinthians, que Wagner Lopes disse ser “comum” perder para o Timão na Arena.





Lopes também tem sua parcela de culpa. Chegou sem um padrão para montar essa equipe. Não conseguiu acertar nada dentro de campo. Já pode ir embora que não fará falta.





O Botafogo vem ressuscitando jogadores que estão próximos da aposentadoria. Sofreu isso com Denílson o ano passado e agora sofre com jogadores que devem chegar da segunda divisão da China e com atletas pesados, sem um futebol decente para apresentar.





Willian Oliveira foi um caso a parte no jogo no Santão. Aliás, o jogador, com todo o respeito, vem sofrendo para apresentar um futebol digno desde chegou no Pantera. Não consegue acertar uma jogada. Saiu de campo ainda no primeiro tempo porque entregou o jogo para o Mirassol. Este não deve voltar tão cedo para o time titular.





A diretoria é a principal responsável, que vendeu o clube para um empresário que quase enterrou o São Paulo e agora vem para enterrar o Botafogo. O dinheiro que era para ser investido em qualidade dentro de campo está sendo usado para shows, áreas vips, restaurantes, luxo e eventos. Tudo é investido, menos no futebol.





Chega a ser inacreditável como o Botafogo caiu tanto de rendimento, sofreu para montar um elenco. Quando tinha um elenco mediano nas mãos, no Brasileiro em 2019, a diretoria demitiu o técnico Cavalo, não conseguiu alguém a altura e trouxe Hemerson Maria, que saiu pela porta dos fundos. A diretoria inteira deveria fazer o mesmo caminho e nunca mais pisar em Ribeirão Preto.





Esse time é uma vergonha, um horror. Só lamento aos torcedores que acreditaram nessa diretoria. É lamentável esse episódio em um time centenário como o Botafogo. Lamentável.