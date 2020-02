América-MG faz ação contra o Corinthians por conta de negociação envolvendo o Fluminense

O América-MG cobra cerca de R$ 3,2 milhões do Corinthians em ação judicial. O valor é parte de uma dívida repassada pelo Fluminense ao clube paulista na negociação envolvendo a ida do volante Richard para o Timão.





Segundo o América-MG, havia um débito do Fluminense com o clube mineiro referente à venda do atacante Richarlison (formado no América-MG) para o Everton, da Inglaterra. Quando negociou Richard com o Corinthians, o Fluminense repassou esse débito ao Corinthians, segundo o clube mineiro, que também diz que o valor será repassado a terceiros (veja nota abaixo).





O América-MG divulgou o seguinte esclarecimento:





O América FC esclarece que a ação ajuizada em face do Corinthians-SP é referente a uma pendência financeira do clube paulista com o Fluminense-RJ, que, por sua vez, tinha repasses pendentes ao América por conta da venda do atleta Richarlison.





O valor da referida ação não pertence ao América e será integralmente repassado a parceiros do Coelho na venda de Richarlison, conforme acordo judicial firmado entre as partes.





O montante pertencente ao América nesta operação já foi totalmente quitado.





América-MG e Corinthians assinaram um primeiro acordo em junho de 2019 em que o Corinthians se comprometia a pagar pouco mais de R$ 2,9 milhões ao América até 30 de agosto, o que não foi feito.





Em seguida, em um novo acordo, o América cedeu para que a dívida fosse quitada em três parcelas – uma em dezembro e outras duas em janeiro de 2020.





Segundo o clube mineiro, em ação protocolada na Justiça de São Paulo, o Corinthians não quitou nenhuma das parcelas. Os paulistas ainda não foram notificados. Procurado, o clube não se manifestou.





Globo Esporte