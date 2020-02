Anaheim Ducks troca Ondrej Kase com Boston Bruins

Em uma negociação envolvendo Anaheim Ducks e Boston Bruins nesta sexta-feira (21), a jovem promessa do time californiano Ondrej Kase, foi trocado para o outro lado do país, e agora jogará em um time candidato ao título da NHL. Por outro lado, os Bruins tiveram que ceder uma escolha de primeira rodada no draft de 2020, um defensor também prospecto chamado Axel Andersson, e o veterano David Backes que se tornou um problema para o general manager Don Sweeney por conta do seu alto salário e o baixo desempenho na temporada.





Normalmente, após trocas de jogadores no hóquei, existe uma tendência enorme em apontar quem foi mais astuto movendo as peças do tabuleiro, mas a melhor forma de se avaliar determinadas posturas é entendendo as diferentes necessidades de cada franquia.





Começando com o time de Boston, a aquisição de Kase trouxe opiniões distintas entre os especialistas. Para uns, este é apenas um jogador supervalorizado e que infelizmente se machuca com frequência. Portanto, entregar uma escolha de primeira rodada por Ondrej Kase pode ter sido uma decisão arriscada demais.





Mas, há quem entenda que o problema não é a constante presença no departamento médico, e sim, os 25% do salário de David Backes, também envolvido na negociação. Para se livrar do contrato de Backes, Sweeney teve que pagar caro e ainda oferecer muito com a escolha do draft e um prospecto como Axel Andersson.





No fim, a verdade é que o atleta tcheco deve transformar as linhas de David Krejci e Patrice Bergeron, em trios muito mais velozes, abrindo novas possibilidades táticas para o treinador Bruce Cassidy.





Para Anaheim, a troca foi encarada com surpresa. Para alguns jornalistas americanos, até incoerente, porque Kase tem o perfil correto para um time que está reconstruindo o seu elenco. Um jovem talentoso e que tem um contrato relativamente baixo. O recebimento da escolha de primeira rodada é um valor alto que o GM Bob Murray vai utilizar para reformular a base do time.





Por sua vez, o veterano David Backes dificilmente terá muito tempo no gelo, a não ser que os Ducks continuem sofrendo com contusões. O que sobrou para os Patos foi Axel Andersson, que segundo especialistas olheiros que trabalham incansavelmente em busca de talentos para a liga, não empolga e é considerado um jogador que tem perspectiva de ocupar no máximo uma função de 5º ou 6º defensor.





É praticamente impossível saber quem vence uma troca na NHL instantaneamente. Precisa-se de algum tempo até que os times mostrem quem realmente resolveu o seu problema.





