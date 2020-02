Antony sofre entorse no tornozelo, deixa treino do São Paulo mais cedo e vira dúvida

(Foto: Marcelo Hazan)









Antony, do São Paulo, sentiu o tornozelo esquerdo no treino da manhã desta quarta-feira, no CT da Barra Funda. O atacante levou a pior numa disputa com Fabinho durante um trabalho em campo reduzido e saiu mais cedo da atividade, com a chuteira na mão, acompanhado de um segurança.





O diagnóstico é de uma entorse no tornozelo. Antony usa uma bota para imobilizar o local. Ele iniciou tratamento no Reffis, mas inicialmente não há previsão de fazer exames.





O goleiro Tiago Volpi, que estava no treino, comentou e minimizou o lance:





– Foi uma pancada no treino. Acredito que não foi nada grave. A questão do pé protegido é mais uma precaução. Agora é aguardar, não acredito que seja grave.





O lance ocorreu da seguinte maneira: Antony foi chutar a bola, e Fabinho travou a jogada. Imediatamente Antony foi ao chão com muitas dores e recebeu atendimento médico. O lance parou a atividade por alguns minutos (veja o vídeo acima).





Na sequência, Antony voltou ao trabalho com dores e andou com alguma dificuldade. Depois o atleta de 19 anos saiu do treino do São Paulo.





Antony foi vendido ao Ajax e só sairá no meio do ano. Independentemente de uma eventual lesão, o São Paulo considera o negócio fechado e sem volta, pois o jogador fez um seguro que garante a transferência.





Justamente para fazer o seguro Antony ficou fora do clássico com o Corinthians, empatado sem gols, no Morumbi. Ele voltou a atuar na goleada por 4 a 0 sobre o Oeste, sábado, na Arena Barueri.





Além do problema com Antony, o treino do São Paulo também não teve Arboleda (ausência combinada para resolver uma questão pessoal envolvendo a filha, no Equador) e Juanfran (sentiu dores no pé no treino de terça-feira e, como o campo estava pesado nesta quarta-feira, foi preservado).





Líder do Grupo C, com 12 pontos, o São Paulo enfrentará a Ponte Preta, domingo, no Morumbi.





Globo Esporte