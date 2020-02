Após aliança entre Conmebol e Uefa, Fifa cancela reunião de cúpula no Paraguai

A Fifa informou seus vice-presidentes e integrantes do Conselho de que a próxima reunião de cúpula da entidade, prevista para acontecer em março em Assunção, no Paraguai, foi transferida para Zurique, na Suíça.





A decisão da Fifa ocorre logo depois da formalização de uma aliança entre Conmebol e Uefa, as confederações continentais com mais força no jogo político do futebol mundial.





Na semana passada, o GloboEsporte.com revelou que Conmebol e Uefa planejam a criação de um minitorneio de seleções a ser disputado em março de 2022, nas datas que o calendário reserva para a disputa de amistosos internacionais.





No comunicado que distribuiu aos vice-presidentes e integrantes do Conselho, a Fifa cita que a mudança de Assunção para Zurique será vantajosa "em termos econômicos, ambientais e até sanitários", por causa da preocupação com o Coronavírus.





O documento enviado pela Fifa diz ainda que "para alguns integrantes do Conselho, a ida até Assunção implica uma longa viagem". A reunião anterior do Conselho aconteceu em Xangai, na China. A seguinte, depois desta de Zurique em março, será em Adis Abeba, na Etiópia.





