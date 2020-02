Após novo empate, Argel Fucks deixa o Ceará

(Foto: Lucas Catrib)









Após novo empate com o ABC, o técnico Argel Fucks deixou o comando técnico do Ceará. O treinador encerrou as funções no clube após convite em novembro de 2019, quando iniciou trabalho à frente da equipe na reta final da Série A. O auxiliar Glebson Barroso e o preparador físico Daniel Azambuja também deixam suas funções.





Ao todo, foram seis empates, uma vitória e uma derrota. E um empate em jogo-treino contra o Safece.





- O Ceará agradece pelo empenho e dedicação de Argel e seu staff, torcendo por sucesso na continuidade da sua carreira. A Diretoria alvinegra trabalha para anunciar novo treinador em breve - informou o clube.





Globo Esporte