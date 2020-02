Após reunião, Uefa e Conmebol estreitam laços e avançam no plano de recriar Intercontinental

O debate para a recriação da Copa Intercontinental, extinta desde o surgimento do Mundial de Clubes da Fifa, avançou após um encontro entre diretores da Uefa e da Conmebol nesta quarta-feira. Os presidentes das duas confederações, além dos membros dos respectivos conselhos, se reuniram na sede da entidade europeia, em Nyon, na Suíça, e estreitaram laços, formalizando um documento divulgado pelos sul-americanos.





Segundo o comunicado, a reunião entre os dirigentes serviu para que fosse renovado um Memorando de Entendimento assinado em 2012, que "constituiu a base de uma maior colaboração" entre as confederações, visando ao crescimento do futebol nos dois continentes. Para isso, as duas organizações se comprometeram a levar à frente projetos que envolvem seis pontos chave:





Educação, formação, desenvolvimento técnico e arbitragem;





Promoção e desenvolvimento do futebol de base, juvenil e feminino;





Organização de competições de futebol masculino, feminino e juvenil, além de futsal;





Questões de marketing, jurídicas e de responsabilidade social;





Segurança e proteção;





Promoção de princípios éticos e de boa governança no futebol.





O grande destaque do acordo firmado diz respeito à maior possibilidade de organização de confrontos entre clubes das duas confederações - que abre caminho para o retorno da Copa Intercontinental, na qual os vencedores da Liga dos Campeões e da Copa Libertadores se enfrentariam novamente em confronto direto. O torneio foi criado na década de 1960 e existiu até o início dos anos 2000, quando foi extinto por conta do estabelecimento do Mundial de Clubes da Fifa, a partir de 2005.





A possibilidade do duelo direto entre os campeões dos principais torneios de clubes do mundo voltou à tona diante dos planos da Fifa de tornar seu Mundial de Clubes um evento organizado de quatro em quatro anos, tomando o lugar da Copa das Confederações no calendário da entidade. A primeira edição está marcada para junho de 2021, na China - enquanto o último torneio anual ocorrerá em dezembro de 2020, no Catar.





- Se discutiu a possibilidade de organizar jogos intercontinentais entre Europa e América do Sul, para uma variedade de grupos de idade, e tanto para mulheres como para homens. E será examinada mais a fundo por um comitê conjunto Uefa/Conmebol nos próximos meses - diz o comunicado das duas entidades.





Outro ponto importante do acordo diz respeito a arbitragem e prevê o intercâmbio de profissionais para treinamentos e até mesmo partidas oficiais. Segundo a nota, os oficiais das duas confederações poderão ser nomeados para supervisionar jogos internacionais no outro continente, para adquirir experiência. E abre a possibilidade da escalação de árbitros e assistentes sul-americanos em jogos das fases de grupos de torneios como Eurocopa, Liga dos Campeões e Liga Europa, e de profissionais europeus nas partidas iniciais da Copa América, Copa Libertadores e Copa Sul-Americana.





- Estamos trabalhando nisso há meses para ter uma reunião muito construtiva e proveitosa, e estou satisfeito por Conmebol e Uefa concordarem em cooperar mais em uma variedade de questões. Juntos, podemos fazer muito pelo desenvolvimento do futebol e espero ansiosamente por essa colaboração aprimorada. Este é apenas o começo - afirmou o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez.





Há, ainda, o planejamento para que haja o reconhecimento mútuo das qualificações dos treinadores europeus e sul-americanos. A nota indica que haverá intercâmbio de estudantes com licença profissional, que atuariam como observadores técnicos, participando de conferências e seminários.





Para levar os projetos à frente, serão criados quatro comitês conjuntos: competições, desenvolvimento, futebol feminino e arbitragem. Outras comissões especiais podem surgir para discutir outros pontos especificamente. Quanto ao futebol feminino, o documento aponta que as confederações acordaram "trabalhar em conjunto na estratégia de desenvolvimento", além de "cooperar na criação de conceitos e redes comerciais.





- A Uefa e a Conmebol têm uma longa história e tradição juntas, especialmente através de competições épicas e emocionantes, como o Troféu Artemio Franchi e a Copa Intercontinental. O acordo de hoje representa um primeiro passo para permitir que a Uefa e a Conmebol cooperem estreitamente, para que possamos compartilhar experiências e conhecimentos para o desenvolvimento do jogo em ambos os continentes. Gostaria de agradecer ao Conselho da Conmebol por nos visitar e pelas muitas boas ideias que trouxeram - declarou o presidente da Uefa, Aleksander Ceferin.





Globo Esporte