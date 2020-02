Após tentativa de acordo amigável, Fred aciona Cruzeiro na Justiça do Trabalho

(Foto: Bruno Haddad/Cruzeiro)









O atacante Fred entrou na Justiça contra o Cruzeiro pedindo rescisão do vínculo de trabalho com o clube e cobrando os valores devidos do time mineiro. O processo corre em segredo de Justiça na 1ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte e uma audiência está marcada para o dia 19 de fevereiro. O encontro estava agendado inicialmente para o dia 3 de março e foi alterado para a próxima semana. O Cruzeiro ainda não foi notificado da ação.





Fred e Cruzeiro tentam chegar a um acordo amigável para um acerto dos pagamentos em atraso e liberação do jogador desde o início desta temporada. No entanto, na última sexta-feira, o processo foi protocolado na justiça mineira.





Fred vai ter que encarar no próximo mês o Cruzeiro e também o Atlético-MG na Justiça. há também um encontro marcado para março em relação ao processo que o atacante move contra o Atlético-MG.





O staff do jogador disse que somente o jurídico poderia responder e indicou o advogado Fernando Moura. Em contato com o GloboEsporte.com, Moura afirmou que não trabalha com ações trabalhistas e desconhecia o processo.

Dívida de 27 milhões

No início desta temporada, o conselho gestor do Cruzeiro estimou que o valor da dívida do Cruzeiro com o Fred chegaria a 27 milhões de reais, incluindo a multa de R$ 10 milhões cobrada pelo Atlético-MG. Fred tem a receber salários atrasados, direitos de imagem (nunca pagos pela Raposa), férias, 13º e atraso no pagamento do FGTS.





Globo Esporte