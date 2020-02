Atlético-MG é surpreendido pela Caldense no Mineirão e tem liderança "roubada"

O Atlético começou pressionando a Caldense desde os primeiros minutos. A partida começou movimentada com as duas equipes buscando muito o gol adversário. A Veterana abriu o placar de pênalti com Felipe Souza. Após o gol, O Galo caiu de rendimento. As duas equipes voltaram sem mudanças para o segundo tempo da partida. Debaixo de chuva, o Galo conseguiu empatar depois de um lance de escanteio que foi batido por Hyoran e o zagueiro Igor Rabello desviou com a bola morrendo no fundo das redes. O Galo foi superior durante todo o segundo tempo buscando a virada com lances de perigo, mas aos 44 do segundo tempo, depois de contra-ataque, a Caldense fez o segundo com João Victor.





O Galo teve dois escanteios seguidos logo nos primeiros minutos. A Caldense também exigiu que o goleiro Victor trabalhasse em um lance de falta batida pelo meia-atacante Artur. Aos 8 minutos, o Galo chegou bem com um contra-ataque: Patric cruzou rasteiro, a bola ficou viva para Hyoran, que tocou para Ricardo Oliveira. O pastor devolveu para Nathan, sem querer, que chutou por cima do gol! Na Caldense, aos 12 minutos, o meia Artur saiu machucado, para a entrada de Marco Damasceno, que sofreu pênalti cometido por Marquinhos aos 18 minutos. Felipe Souza, capitão do time, bateu com categoria no canto direito de Victor abrindo o placar. Depois do gol, o Alvinegro caiu de rendimento. O Galo tentou explorar as subidas dos laterais avançando as linhas para conseguir o empate. Melhorou um pouco no fim do primeiro tempo e conseguiu chegar com perigo em um chute no travessão com Guilherme Arana, e uma falta cobrada por Ricardo Oliveira, mas não conseguiu empatar a partida na primeira etapa. Faltou concluir com mais precisão.





Atlético e Caldense voltaram para o segundo tempo sem mudanças. Com campo molhado pela chuva, aos seis minutos, o Galo chegou com bastante perigo depois e uma tabelinha entre Hyoran e Arana. O lateral devolveu para Hyoran que bateu de fora da área passando muito próximo do gol defendido por Alyson. A pressão atleticana deu resultado e o Galo empatou aos 13 minutos com gol de cabeça do zagueiro Igor Rabello. No minuto seguinte, mais pressão atleticana. Logo após o gol de empate do Galo, técnico Dudamel sacou Nathan para entrada do Di Santo. Pela Caldense, troca de zagueiros: sai Lucas Mufalo para a entrada de Morais. O Atlético seguiu pressionando ao longo de todo o segundo tempo. Aos 27 minutos, Patric sofreu uma falta na entrada da área e o meia Otero entrou no lugar de Ricardo Oliveira para bater para longe. No lance seguinte, outra falta a favor do Galo e novamente Otero vai para a bola e, desta vez, bateu colocado no canto direito do gol do Alyson, goleiro da Caldense, que espalmou para escanteio. Aos 44 do segundo tempo, depois de um contra-ataque da Caldense, o time de Poços de Caldas conseguiu o segundo gol, saindo com a vitória.





Com o resultado, a Caldense assume provisoariamente a ponta da tabela do Campeonato Mineiro com 13 pontos, são seis jogos, quatro vitórias, um empate e uma derrota. O Galo caiu para a terceira posição da tabela com 11 pontos, também com seis jogos, três vitórias, dois empates e uma derrota.





O Atlético volta a campo no meio da semana. Desta vez, pela Copa Sul-Americana, o Galo precisa vencer o Unión Santa Fé por três gols ou mais de diferença para avançar na competição. O jogo é na quinta-feira, às 21h30, no Independência. Já a Caldense só joga no dia 1º de março, contra o Patrocinense pelo Campeonato Mineiro, no estádio Ronaldão, às 10h30.





O ídolo da torcida alvinegra está de volta. O Atacante que foi anunciado como reforço do Galo para 2020 nesta semana foi apresentado oficialmente para a imprensa nesta tarde, no Mineirão. No intervalo do duelo, o jogador foi à campo saudar a torcida junto com o time feminino do Atlético para 2020, que também foi apresentado oficialmente neste domingo. Diego Tardelli agitou a bandeira em sua homenagem, teve seu nome cantando pela torcida e disse que deve ficar à disposição do técnico Rafael Dudamel em duas semanas.





Globo Esporte