Audi chega em Marrocos para a quinta etapa da Fórmula E

Após etapas no Oriente Médio, Chile e México, a Fórmula E se dirige para a África: no sábado, 29 de fevereiro, a Audi Sport ABT Schaeffler disputará com seus dois pilotos, Lucas Di Grassi e Daniel Abt, a quinta rodada do campeonato de monopostos elétricos em Marrakesh, em Marrocos.





A primeira etapa de Marrocos no calendário ocorreu na terceira temporada (2016-17) e foi mantida em paralelo com a 22ª Conferência de Mudanças Climáticas das Nações Unidas em Marrakesh. O circuito desenhado na entrada da fascinante metrópole é uma mistura de pista permanente de corrida e vias públicas. Na última temporada, Lucas Di Grassi fez a volta mais rápida da corrida.





“Nós queríamos atacar no México, porém após um dia extremamente turbulento para a equipe toda só conseguimos limitar o dano com o sexto lugar do Lucas. Nós deixamos isso para trás e agora estamos focados no dia da prova em Marrakesh. Temos uma equipe forte em casa, em Neuburg, na garagem da pista e no cockpit, além de sabermos que se colocarmos tudo junto desde a primeira sessão de treino, podemos ter os dois pilotos no pódio”, afirma Allan McNish, chefe de equipe na Audi Sport ABT Schaeffler.





Lucas Di Grassi, que foi o primeiro piloto de Fórmula E a quebrar a barreira dos 750 pontos no México, agora é o quinto no campeonato e está somente 15 pontos atrás do líder na classificação. Nas primeiras quatro corridas o brasileiro marcou 32 pontos. “O campeonato ainda é recente, temos quatro diferentes vencedores até agora, nada foi decidido. É importante marcarmos pontos mesmo se tivermos um dia difícil”, diz Di Grassi. “Meu objetivo para Marrakesh é uma classificação melhor, apesar dos últimos resultados. Com uma posição nos 10 primeiros qualquer coisa é possível”.





A boa notícia é que o piloto Daniel Abt está em forma novamente após o acidente no México e pronto para a próxima corrida em seu Audi e-tron FE06. O alemão atingiu as barreiras da pista no treino após um problema de comunicação do software no veículo e precisou ser atendido no hospital antes da corrida. “Os dias após a prova foram bem difíceis, portanto tirei uma folga de tudo para me recuperar completamente”, disse Abt. “Eu realmente estabeleci altas expectativas para o México, que é uma de minhas provas favoritas – agora espero acertar na prova de Marrakesh.”





A prova em Marrakesh começará no sábado às 12h30 (horário de Brasília) e, como de costume, demorará 45 minutos mais uma volta.





Além da equipe da fábrica Audi Sport ABT Schaeffler, a equipe Envision Virgin Racing lutará por pontos com o e-tron FE06 que foi desenvolvido em conjunto pela Audi e o parceiro de tecnologia Schaeffler. Sam Bird e Robin Frijns estão em sétimo lugar na classificação após as quatro primeiras corridas.





No dia após a prova, o teste de novatos da Fórmula E ocorrerá no circuito de Marrakesh. Pela Audi Sport ABT Schaeffler, o sul-africano Kelvin van der Linde e o italiano Mattia Drudi estarão nos cockpits dos dois Audi e-tron FE06.