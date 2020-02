Aumento de casos de coronavírus no norte da Itália força adiamento de partidas

Parte do futebol italiano parou por causa do coronavírus. Ainda que não tenha afetado a elite do calcio por enquanto, o aumento do número de casos de contágio no norte do país forçou o cancelamento de 42 jogos neste fim de semana, entre campeonatos amadores, Séries B, C e D. A decisão vale não só para a disputa nos gramados. Vários torneios de basquete e vôlei também foram suspensos.





- Se há competições em que há casos confirmados, o esporte não pode acontecer lá - disse Giovanni Malagò, presidente do Coni (Comitê Olímpico Italiano).





Eram 27 infectados nas regiões da Lombardia e Veneto até a manhã deste sábado, 40 no país todo, com duas vítimas fatais. Um paciente em estado crítico, mas estável, é um jogador de futebol amador de Codogno, de 38 anos. O receio é que ele tenha infectado colegas de equipe ou mesmo adversários em partidas disputadas recentemente.





Todos os confrontos da liga amadora foram suspensos na região da Lombardia. Na Série B, o jogo Ascoli x Cremonese foi adiado, o mesmo para Piacenza x Sambenedettese, pela Série C. Outros jogos semiprofissionais da Série D foram afetados, incluindo Mantova x Fanfulla, Progresso x Carpaneto e Crema x Forli. Partidas entre equipes juvenis também tiveram que ser canceladas, como Prato x Fiorenzuola e Caravaggio x Crema.





As três partidas deste sábado da Série A estão confirmadas, mas dois jogos entre os seis de domingo podem ser adiados. O confronto entre Internazionale e Sampdoria, em Milão, e a partida Atalanta x Sassuolo, em Bergamo, a 50 quilômetros da capital da Lombardia, correm risco de cancelamento.





