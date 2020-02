Bragantino anuncia contratação do goleiro Cleiton, ex-Atlético-MG; transação é de R$ 23 milhões

O Bragantino anunciou nesta segunda-feira, 10, a contratação do goleiro Cleiton, de 22 anos, do Atlético-MG e da Seleção Olímpica. A transação é de cinco milhões de euros (R$ 23 milhões) por 70% do direitos econômicos do atleta. O goleiro, que assinou contrato de cinco anos, deve se apresentar ao Massa Bruta na próxima segunda-feira, 17.





Apesar de Bragantino e Atlético-MG terem chegado a um acordo no final de janeiro, a transação só foi oficializada nesta semana, quando o atleta chegou ao Brasil após a disputa do Pré-Olímpico com a seleção.





A expectativa é que Cleiton esteja em Belo Horizonte nesta terça-feira, 11, para se despedir dos colegas no Atlético-MG. Depois disso, até o final da semana, ele irá acertar sua mudança para São Paulo.





Os clubes já bateram o martelo que a transferência será no valor de cinco milhões de euros (R$ 23 milhões) por 70% dos direitos econômicos do atleta. Dos 30% restantes, 10% pertencerão ao Atlético-MG, 10% dos empresários e 10% do Marcílio Dias. O Atlético-MG ainda negociará com o Marcílio Dias a compra dos 10% que pertencem ao clube catarinense.





Cleiton tem 22 anos e é cria da base atleticana. O contrato do goleiro com o Galo vai até 2022. A novela teve início em outubro, quando o interesse do Bragantino se tornou público, mas a diretoria do Atlético fez jogo duro e avisou que só liberaria 20 milhões de euros (mais de R$ 90 milhões na conversão atual). Isso não intimidou o clube paulista, que voltou à carga pelo jovem arqueiro.





Além de defender o Atlético-MG, Cleiton também é o goleiro da Seleção sub-23. O garoto fez boa temporada em 2019. Aproveitou bem o espaço deixado por Victor, que perdeu grande parte do ano em função de uma tendinite no joelho esquerdo. Ao todo, Cleiton tem 43 jogos pelo profissional do Galo e 40 gols sofridos.





Globo Esporte