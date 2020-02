Bragantino vence o Palmeiras no reencontro com Luxa

(Foto: Filipe Rodrigues)









Cercado de expectativa em 2020, o Bragantino venceu neste domingo, na quarta rodada, seu primeiro jogo no Campeonato Paulista. Em uma tarde de pouca inspiração do Palmeiras, o Massa Bruta dominou o jogo e fez 2 a 1, no estádio Nabi Abi Chedid. Foram os dois primeiros gols da equipe na competição e os dois primeiros sofridos pelo Verdão.





Uillian Correia abriu o placar em falha defensiva do Palmeiras, aos 33 minutos do primeiro tempo. O Bragantino amplicou com Ytalo, aos quatro, depois de pênalti de Zé Rafael em Edimar. O Palmeiras descontou também em penalidade convertida por Dudu, aos 33. No lance, Edimar derrubou Willian na área e recebeu apenas cartão amarelo. Para o comentarista de arbitragem Sandro Meira Ricci, o jogador deveria ter sido expulso (veja abaixo os três gols).





O Palmeiras pode até sair da zona de classificação no Grupo B. O Verdão está em segundo, com os mesmos sete pontos do Novorizontino. O Tigre enfrenta o São Paulo, segunda-feira, no Morumbi, e tem a chance de chegar a dez. O Santo André é o líder, com nove (100% de aproveitamento) e enfrenta o Guarani, em Campinas, neste domingo.





A vitória em casa faz o Bragantino subir para cinco pontos, ficando apenas dois abaixo do líder Corinthians no Grupo D. Guarani e Ferroviária possuem quatro e também estão na briga pela classificação ao mata-mata.





A ideia do Palmeiras de três atacantes para empurrar o Bragantino para o campo de defesa não funcionou. Na prática, foi o time da casa quem teve as principais ações do primeiro tempo - a primeira finalização alviverde saiu apenas aos 29 minutos. Com muito mais volume de jogo e finalizações, o Massa Bruta chegou ao gol aos 33 minutos, com Uillian Correia, num erro coletivo de marcação após cobrança de lateral. O Bragantino poderia ter construído placar até maior.





O Palmeiras voltou do intervalo com Zé Rafael e Willian. Parecia que o time cresceria, principalmente depois que Luiz Adriano teve boa chance para marcar logo no primeiro minuto. Mas isso não aconteceu. Em seguida, aos dois, Zé Rafael cometeu um pênalti bobo em Edimar quase na linha de fundo. Ytalo converteu e aumentou a vantagem. O Palmeiras custou a reagir com um futebol bem abaixo do esperado. A esperança veio aos 33. Dudu deu lindo lançamento para Willian. Edimar se enrolou e cometeu pênalti. Dudu bateu, diminuiu e colocou a equipe de novo na partida. o Verdão até tentou ir para cima nos minutos finais, mas criou pouco.





Globo Esporte