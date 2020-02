Buffalo Sabres vence Detroit em jogo de cinco gols

(Foto: Divulgação NHL)





Em jogo apertado, o Buffalo Sabres venceu o Detroit Red Wings no tempo regular em mais uma rodada da NFL. Os gols foram marcados por Sheary, Johansson e Reinhart.





O placar poderia ter sido mais leve se Sheary não tivesse perdido no pênalti no começo do segundo período. Helm, duas vezes, desconto para o Detroit.





Com o resultado, o Buffalo soma 58 pontos e na 13ª colocação da Conferência Leste (6º colocado na Divisão Atlântico). O Detroit está na lanterna da mesma conferência com 32 pontos e na oitava posição da Divisão Atlântico.





Outros resultados:





Vancouver Canucks 6x2 Nashville Predators

San Jose Sharks 2x6 Calgary Flames

New Jersey Devils 3x5 Florida Panthers

New York Islanders 5x3 Philadelphia Flyers