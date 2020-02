CBF divulga tabela da Série B do Brasileirão; Cruzeiro estreia contra o Botafogo-SP

A CBF divulgou nesta sexta-feira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro, que começa a ser disputado no dia 1º de maio. O Cruzeiro, que vai disputar a competição pela primeira vez em sua história, estreia em casa contra o Botafogo de Ribeirão Preto.





Veja os jogos da primeira rodada:





Cruzeiro x Botafogo-SP

Avaí x Náutico

CSA x Guarani

Ponte Preta x América-MG

Oeste x Chapecoense

Operário x Figueirense

Juventude x CRB

Vitória x Sampaio Corrêa

Confiança-SE x Paraná

Cuiabá x Brasil de Pelotas





As definições do Conselho Técnico da CBF para a Série A também foram aprovadas para a Série B. Ou seja, os clubes rejeitaram o limite na troca de treinadores por temporada e optaram por proibir a venda de mando de campo. Além disso, são 40 inscritos, com possibilidade de oito trocas de atletas, durante a competição.





Globo Esporte