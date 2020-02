Claudinei Oliveira é anunciado como novo treinador do Botafogo-SP

O técnico Claudinei Oliveira foi oficialmente anunciado como técnico do Botafogo-SP para o decorrer do Campeonato Paulista e tentar salvar a equipe do rebaixamento. Em sua primeira entrevista, disse que vai aproveitar o que vinha sendo feito por Wagner Lopes, demitido no domingo , e que aprimorar o desempenho do elenco com suas ideias.





“O time vem passando por um momento difícil e a situação ruim foi passada para nós, pela diretoria. Sabíamos da capacidade do Wagner [Lopes], mas infelizmente o time não encaixou com ele. Quero aproveitar o trabalho que já havia sendo feito e ajustar colocando nossas ideias com calma para buscar os resultados,” explicou o treinador.





O Pantera está na lanterna geral do campeonato com dois pontos em seis jogos e ainda não venceu no campeonato.





“A expectativa é boa, conheço muitos atletas do grupo e achamos que se todos estiverem juntos, vamos conseguir resgatar a equipe desta situação difícil. Toda caminhada começa com o primeiro passo e vou dar o primeiro neste próximo jogo do Botafogo. O objetivo é vencer todos os jogos, mas será difícil”, disse Oliveira.





O Botafogo volta a campo na sexta-feira para enfrenta a Inter de Limeira, às 16h, no Estádio Santa Cruz.