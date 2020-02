Com dois gols de falta, Internacional vence São José na abertura do Brasileiro Feminino

(Foto: Gabriel Dantas/São José Futebol Feminino)









A bola parada foi a arma fatal do Internacional para vencer o São José por 2 a 0 na tarde deste domingo, 9, no estádio do Vale, pela abertura do Campeonato Brasileiro Feminino A1. Os dois gols do Colorado foram marcados em cobranças de falta no primeiro tempo. Djeni fez o primeiro, e Byanca Brasil ampliou.





O Internacional fica na sexta colocação do Brasileiro, com três pontos. O São José é o 12º colocado, sem pontos. Ainda há mais um jogo nesta rodada a ser disputado, entre Cruzeiro e São Paulo, nesta segunda-feira, 10. Clique aqui para ver a tabela e a classificação completa do Brasileiro Feminino.





O Internacional foi superior ao São José no primeiro tempo. Com marcação alta, as Gurias Coloradas apertaram as joseenses no campo de defesa e foram agressivas durante boa parte da etapa inicial. Os dois gols saíram em cobranças de falta. O primeiro, aos 33, veio dos pés de Djeni, que cobrou com perfeição a falta de frente para o gol. Aos 43, Byanca Brasil, que sofreu a falta após aplicar uma lambreta, bateu firme e ampliou para o Inter.





O segundo tempo foi mais equilibrado, com chances claras de gol para os dois lados. O São José, que ficou recuado na etapa inicial, foi mais agressivo e teve chances de marcar. O Inter procurou administrar o resultado, mas não deixou de tentar ampliar. As goleiras Yasmin, do Inter, e Zany, do São José, foram as responsáveis por nenhum gol ter sido marcado no segundo tempo.





As equipes voltam a jogar na quinta-feira, 13. Às 19h, o Internacional visita o São Paulo, no estádio Marcelo Portugal, em Cotia. No mesmo horário, o São José recebe o Cruzeiro no estádio Martins Pereira.





Globo Esporte