Com dois gols e recorde de Ansu Fati, Barcelona vence Levante e segue na cola do Real

O Camp Nou viveu uma noite histórica. E não, Messi não foi protagonista, como é usual na última década. Ele até participou com os dois passes que deu para Ansu Fati marcar seus dois gols na vitória por 2 a 1 do Barcelona sobre o Levante. A estrela foi o artilheiro da noite, que agora é o jogador mais jovem a anotar um doblete (quando um jogador marca duas vezes no mesmo jogo) no Espanhol. O Barça mantém sua perseguição ao líder e rival Real Madrid, que tem três pontos a mais.





O Barcelona chegou aos 46 pontos, na segunda posição, a três do líder Real Madrid. O Levante é o 13º, com 26 pontos. Na próxima rodada, o Barça visita o Real Betis em Sevilha, no domingo, dia 9. Antes, encara o Athletic Bilbao, nesta quinta-feira, fora de casa, em jogo único das quartas de final da Copa do Rei.





Com 68% de posse de bola e mais de 600 passes trocados, o Barcelona controlou o jogo como espera Quique Setién. Mas com dificuldades para criar e espaços na defesa, especialmente no segundo tempo. O time catalão contou com a conexção entre Messi e Ansu Fati para construir sua vitória, e defesas salvadoras de Ter Stegen para garantir o resultado. Os dois gols do Barça saíram em um intervalo de pouco mais de 100 segundos.





O primeiro, aos 29 da primeira etapa, após belo passe de Messi para Ansu Fati, que tocou na saída do goleiro Aitor Fernández. O segundo, aos 31, com outra jogada do camisa 10 e assistência para o jovem atacante, de 17 anos, receber pela esquerda e finalizar bem. O argentino insistiu. Finalizou nove vezes. Mas parou na marcação rival. No final, Rochina acertou bom chute da entrada da área, Ter Stegen – depois de várias boas defesas – falhou, e o Levante diminuiu: 2 a 1.





Com 17 anos e 94 dias, Ansu Fati agora é o jogador mais jovem a anotar dois gols em um mesmo jogo em toda a história do Campeonato Espanhol. Os dados são do jornalista e estatístico Mister Chip. O atacante, que substitui o lesionado Luis Suárez, agora tem cinco gols em 19 jogos na temporada.





Globo Esporte