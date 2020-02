Com gol em vitória da Ferroviária, Henan vê chance de voltar como titular de Soares: "dúvida boa pra ele"

(Foto: Tiago Pavini/Ferroviária SA)









Com atuação importante na vitória da Ferroviária por 2 a 0 sobre o Avaí, que garantiu a classificação na Copa do Brasil, o atacante Henan se vê apto a voltar a disputar uma vaga entre os titulares do técnico Sérgio Soares.





Depois de perder espaço para outros atletas no início da temporada, na partida desta quinta-feira na Arena da Fonte Luminosa, o jogador ganhou a chance de atuar no elenco principal e fez jus às expectativas, marcando um dos gols da Locomotiva.





Feliz com o resultado, ele reconhece a competência dos companheiros de equipe que almejam a mesma posição, mas se coloca à disposição do treinador.





- Aí é o Sergião. Acho que é bom, deixa uma dúvida boa pra ele, mas se precisar a gente está aí pra ajudar - disse, na saída do gramado.





O centroavante balançou as redes aos 20 minutos do segundo tempo, quando a equipe, ainda estava em risco da desclassificação por conta do empate, depois de um pênalti perdido. Ele mandou para a rede no rebote de Frigeri, que espalmou chute de Claudinho, e abriu o caminho para a vitória.





- O gol é importante, eu sei da minha cobrança, centroavante vive de gol. Eu até estava falando com a rapaziada. Nos três primeiros jogos acabei não tendo chance, acho que não tinha dado nenhum tiro ao gol. Eu falei que quando a bola chegasse dificilmente eu iria desperdiçar o gol. Então fui feliz, acho que todo o grupo está de parabéns - afirmou.





Embalada, a Ferroviária agora se prepara para encarar o Santos em casa pelo Paulistão 2020, no próximo domingo, às 19h, novamente na Fonte Luminosa.





Globo Esporte