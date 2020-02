Com temporal, hat-trick e dois gols contra do mesmo jogador, Ferroviária goleia o Oeste no Paulistão

(Foto: Guilherme Drovas/Oeste Barueri)









Em uma partida que por muito pouco não foi adiada depois de um temporal que deixou o gramado da Arena Barueri debaixo d'água na tarde deste sábado, a Ferroviária goleou o Oeste por 5 a 1, em duelo que abriu a quarta rodada do Paulistão. E para um confronto disputado em campo encharcado, quase impróprio para o futebol, e que começou com meia hora de atraso, a partida teve mais atrativos que o esperado. A começar pelo show do atacante Felipe Ferreira, que fez um hat-trick e anotou três vezes para o time de Araraquara. O curioso da tarde chuvosa na Grande São Paulo é que os donos da casa também marcaram três vezes, mas só um dos gols a seu favor. Os outros dois foram contra, e anotados pelo mesmo jogador!! O zagueiro Bruno Bispo com certeza deixou o campo com um feito para ser esquecido por ele. A Ferroviária conquistou sua primeira vitória na temporada do estadual, enquanto o Rubrão sofreu sua segunda goleada seguida e, por isso, já acendeu o sinal de alerta.





Com a goleada, a Ferroviária conquista sua primeira vitória no Paulistão 2020 e, com quatro pontos, vai dormir na vice-liderança do Grupo D – os outros três times da chave ainda jogam nesta rodada. Já o Oeste, com três derrotas e apenas uma vitória, e um saldo negativo de nove gols, ocupa a terceira posição do Grupo A, à frente apenas do Água Santa, ainda zerado no torneio.





Em um jogo que quase não aconteceu por conta do temporal que deixou o gramado da Arena Barueri totalmente encharcado, Oeste e Ferroviária demoraram para "entender" como jogar em um campo em que a bola não rolava e só parava nas poças d'água. O Oeste tomou primeiro as principais iniciativas ofensivas, mas a Ferroviária pouco a pouco foi criando as principais chances. E, por isso, saiu na frente após bela jogada ensaida, com troca de passes de cabeça, que terminou na conclusão de Felipe Ferreira. O Oeste chegou ao empate a partir do principal recurso para esse jogo (o chutão) e João Paulo deixou tudo igual. Mas no minuto final, o destaque da Ferrinha voltou a aparecer: Felipe Ferreira fez grande jogada para colocar o time de Araraquara na frente: 2 a 1.





Se já havia sido melhor no primeiro tempo, na segunda etapa a Ferroviária tomou conta do jogo de forma avassaladora. Logo aos 6 minutos, o destaque da tarde, Felipe Ferreira, completou seu hat-trick anotando o terceiro gol do jogo e seu quarto no Paulistão. Logo em seguida, teve início o segundo "show" da tarde, quando o zagueiro Bruno Bispo, do Oeste, anotou o primeiro de seus dois gols contra no jogo. Antes de Bispo lamentar o "feito" de fazer contra duas vezes no mesmo jogo, Hygor ainda perdeu duas chances incríveis, que poderiam ter feito a goleada da Ferrinha ser ainda maior. No final, vitória incontestável de uma Ferroviária mais organizada e que "entendeu" melhor como jogar num campo totalmente encharcado: 5 a 1.





O zagueiro Bruno Bispo com certeza vai querer esquecer a tarde deste sábado, um dia marcado pelo “feito” muito pouco comum de anotar dois gols contra no mesmo jogo. Nos dois lances, o zagueiro tentou interceptar cruzamento e mandou para as próprias redes. Ao se agachar no gramado após seu segundo gol contra (assista abaixo), Bispo revelou toda a desolação de uma jornada muito infeliz, dele e do Rubrão.





Pela quinta rodada da fase de classificação do Paulistão, o Oeste volta a campo na próxima sexta-feira, às 19h15, quando novamente joga em casa, na Arena Barueri, para enfrentar o Guarani. No dia seguinte, no sábado, às 15h, a Ferroviária vai até Diadema para enfrentar o Água Santa, no Distrital do Inamar.





