Comercial empata com Nacional em jogo interrompido pela chuva em SP

O Comercial não saiu do 0 a 0 contra o Nacional pela série A3 do Campeonato Paulista, em jogo que foi encerrado neste domingo. Isto porque o jogo precisou ser paralisado ao final do primeiro no sábado por conta da chuva na capital paulista.





O resultado deixa o Leão em posição desconfortável, com apenas dois pontos na 14º colocação. O Nacional chegou a cinco pontos na quarta posição.





O primeiro tempo disputado no sábado foi de maior domínio do Nacional, que realizou as principais jogadas. O Comercial tentava, mas sem sucesso.





Neste domingo, o cenário foi diferente, com o Leão mais em cima. O alvinegro até fez o gol, aos 23 minutos, com Jefferson Garcia, mas o auxiliar marcou posição irregular.





O Nacional veio para cima, acertou a bola na trave, mas nada que mudasse o placar de 0 a 0.





As equipes voltam a campo no sábado. Às 15h, o Nacional visita o Desportivo Brasil, enquanto o Comercial joga em casa, às 16h, contra o Velo Clube.