Conselheiro pede afastamento de Leco e presidente do Conselho do São Paulo na Justiça

(Foto: Marcos Ribolli)









O conselheiro Denis Ormrod acionou a Justiça para pedir o afastamento do presidente do São Paulo, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, e do presidente do Conselho Deliberativo, Marcelo Pupo Barboza, das suas funções. O pedido de liminar ainda não foi julgado.





Em ação distribuída nesta quinta-feira, o conselheiro de oposição do São Paulo alega que Leco e Pupo violaram o estatuto e a lei do Profut. Ele aponta gestão temerária por parte de Leco.





Na ação em que pede o afastamento, o conselheiro cita um suposto crime de falsidade ideológica de Pupo por supostamente omitir e distorcer informações nas atas das reuniões do Conselho Deliberativo do clube. O caso é investigado em inquérito na 34ª Delegacia de Polícia.





Procurado pela reportagem, Pupo disse que não falaria sem antes ter conhecimento do caso.





Na reunião do Conselho desta quinta-feira, Pupo leu um pronunciamento datado de 7 de fevereiro no qual encaminhou Denis Ormrod para a Comissão de Ética, órgão responsável por analisar casos internos do clube.





Denis encabeçou movimento de conselheiros que assinaram um requerimento com pedido de impeachment do presidente Leco, em dezembro. O estouro no orçamento é um dos argumentos que embasa o documento. As contas do clube só deverão ser analisadas entre março e abril.





Nesta quinta-feira, o Conselho Deliberativo do São Paulo se reúne pela primeira vez em 2020. O déficit de R$ 180 milhões do ano passado, as finanças do clube, a falta de venda de jogadores e o atraso no pagamento dos salários dos jogadores deverão ser temas de discussão. É possível, inclusive, que o diretor executivo de futebol Raí esteja na reunião.





Nos últimos dias, dois diretores saíram do São Paulo: Leonardo Serafim (jurídico) e Rodrigo Gaspar (administrativo). No fim do ano o clube vai eleger novos conselheiros e presidente. Leco não poderá concorrer à reeleição.





Globo Esporte