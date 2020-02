Corinthians vence Palmeiras em Dérbi na estreia do Brasileirão Feminino

(Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians)









Um dos times mais fortes do Brasileirão Feminino estreou com vitória no clássico. O Corinthians venceu o Palmeiras por 3 a 1 e confirmou o favoritismo no dérbi. Crivelari abriu o placar, mas o Palmeiras empatou logo na sequência com um golaço de fora da área. Após empate no primeiro tempo, o Palmeiras voltou melhor do intervalo, mas não conseguiu segurar o Corinthians, que foi para cima e ampliou com Grazi e depois com Erika, de cabeça. Andressinha, uma das estrelas contratadas para essa temporada entrou no final da partida e teve poucas chances.





A vitória faz o Corinthians somar seus três primeiros pontos no Brasileirão, enquanto o Palmeiras continua zerado na tabela.





Confiando na base que ganhou praticamente tudo em 2019, o Corinthians se impôs logo no início, criou chances e chegou ao gol com Crivelari, logo aos seis minutos, aproveitando ótimo cruzamento de Tamires. O Palmeiras, porém, respondeu rapidamente com um golaço de Carla, de fora da área. O Timão ficou com a posse de bola por mais tempo e até criou chances, mas parou na falta de pontaria e na goleira Vivi, que fez ótima defesa em cobrança de falta de Victoria Albuquerque. Nos minutos finais, o Palmeiras pressionou e quase conseguiu a virada, mas a zagueira Pardal salvou duas vezes em chutes de longe das rivais.





O Palmeiras voltou como terminou a primeira etapa, tentando pressionar o Timão, mas esbarrando na organização defensiva da equipe treinada por Arthur Elias. No momento em que o Verdão parecia mais próximo da virada, o Timão chegou ao gol numa linda jogada trabalhada, que terminou em assistência de cabeça de Vic Albuquerque para Grazi, que finalizou com estilo: 2 a 1. O Palmeiras fez alterações, mas sofreu outro gol no fim, com Érika, que estava em posição duvidosa. Andressinha entrou no fim e fez sua estreia pelo Corinthians.





O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira para enfrentar o Vitória, às 19h (de Brasília), no Barradão. O Corinthians recebe o Avaí/Kindermann às 20h30 da quinta-feira, no Parque São Jorge. Os dois jogos são válidos pela segunda rodada do Brasileiro.





Globo Esporte