Coronavírus na Itália: clássico entre Juve e Inter e mais quatro jogos são adiados para maio

A epidemia de coronavírus na Itália afetará diretamente o calendário e a trajetória da elite do futebol do país. Em meio ao temor pelos mais de 800 casos confirmados no país, a Série A decidiu na manhã deste sábado que quatro partidas da rodada deste fim de semana serão adiadas para maio, incluindo o clássico entre Juventus e Inter de Milão, que ocorreria neste domingo, em Turim.





Os outros jogos afetados são Milan x Genoa, Udinese x Fiorentina, Parma x Spal e Sassuolo x Brescia - todos em locais em que o coronavírus ganhou força na última semana. Por conta da epidemia, a opção que vinha sendo cogitada pela organização do Campeonato Italiano era realizar tais jogos com os portões fechados, mas a Série A preferiu transferir as partidas para o dia 13 de maio, já ao fim da temporada.





De acordo com o comunicado divulgado pela organização, o a decisão foi tomada "dada a sucessão de numerosas intervenções urgentes do governo para responder a essa emergência, a fim de proteger a saúde e a segurança pública". Na quinta-feira, Inter de Milão e Ludogorets já haviam se enfrentado com os portões fechados no Giuseppe Meazza.





Com a decisão, a temporada durará uma semana a mais no futebol italiano, uma vez que a Copa da Itália seria realizada justamente no dia 13 de maio. Agora, a decisão ocorrerá no dia 20 - e pode ter a presença de times que disputam o título italiano, como Juventus e Inter de Milão, que brigam por vaga contra Milan e Napoli, respectivamente.





A semana a mais no calendário também pode afetar diretamente a preparação de algumas seleções para a Eurocopa, que terá início no dia 12 de junho. Algumas equipes terão que aguardar para contar em seus treinamentos com atletas que atuam no futebol italiano.





A epidemia do coronavírus ao redor do mundo vem levando o futebol europeu a ficar em alerta, e alguns clubes vêm tomando medidas para evitar o contágio por parte dos jogadores. O Newcastle, por exemplo, decidiu proibir apertos de mão entre os atletas durante os treinamentos, como divulgou o próprio técnico Steve Bruce nesta sexta.





A situação é mais alarmante na Itália, país que confirmou a infecção de centenas de pessoas nesta semana e se tornou o grande foco da epidemia na Europa, com mais de 400 infectados e 12 mortes confirmadas, segundo a imprensa europeia.





Um jogador do Pianese, clube da terceira divisão local, foi internado na última quinta-feira e levou a equipe a colocar todos os atletas e membros da comissão técnica em quarentena. O caso também deixou a Juventus em alerta, uma vez que o atleta enfrentou o time sub-23 da Velha Senhora no último domingo. Por isso, o time juvenil terá que treinar distante da equipe principal.





O coronavírus, que tem nome oficial Covid-19, foi descoberto no final do ano passado, na China, e espalhou-se dentro do país, atingindo inicialmente a Ásia e, agora, a Europa e até mesmo o Brasil - que teve o primeiro caso confirmado nesta semana, em São Paulo. A transmissão se dá por vias respiratórias e gotículas, além de contato físico com pessoas ou superfícies contaminadas. O grande fator para o contágio é que o vírus chega a ficar 14 dias incubado antes de a vítima apresentar sintomas.





