Coronavírus se espalha na Itália, e etapa da Copa do Mundo de natação paralímpica é cancelada

O surto de coronavírus tem assustado o mundo para além da China. Nos últimos dias, o Covid-19, um subtipo novo do vírus, colocou a Itália em alerta máximo. Jogos do Campeonato Italiano de futebol foram cancelados, e o Inter de Milão anunciou que jogará de portões fechados pela Liga Europa. Nesta segunda-feira, a etapa da Copa do Mundo de natação paralímpica, que seria disputada em Lignano, de 27 de fevereiro a 1º de março, foi cancelada. A seleção brasileira viajou para a disputa da competição, mas nem chegou à cidade italiana e retornou ao Brasil. Entre os atletas que viajaram estava o multicampeão Daniel dias.





- Chegamos na Itália! E já saímos? Infelizmente enquanto estávamos vindo pra Itália, o número de casos de coronavírus aumentou na região, então por isso a etapa do World Series que iríamos participar foi cancelada. Já estamos voltando pro Brasil pra continuar os treinamentos. Ruim que perdemos a competição, mas ótimo que foi por um bom motivo. Fica aqui o desejo de que isso tudo passe logo e que tudo de certo pra todos - escreveu o nadador Roberto Alcalde Rodriguez em suas redes sociais.





A decisão foi tomada pelo Comitê Organizador da Copa do Mundo e pela Federação Paralímpica de natação da Itália, seguindo a orientação do presidente da região de Friuli Venezia Giulia depois que 76 casos de coronavírus foram confirmados no país e mais 64 casos estão sob investigação. Diretor administrativo da World Para Sports, Christian Holtz se pronunciou:





- Lamentamos que este evento importante na preparação para Tóquio 2020 tenha sido cancelado, mas a saúde e o bem-estar dos nossos atletas são nossa principal prioridade em todos os momentos. O norte da Itália presenciou um aumento nos casos de coronavírus nos últimos dias e, em um esforço para impedir que esse número subisse ainda mais, vários eventos esportivos, incluindo jogos de futebol da Série A, foram cancelados ou adiados. Sob orientação da região local, tanto o LOC quanto a Federação Italiana de Natação Paralímpica decidiram cancelar o evento. Como esse evento também proporcionaria oportunidades de classificação de atletas, o World Para Swimming analisará qual solução pode ser tomada a longo prazo aos atletas afetados por esse cancelamento.





Cerca de 900 atletas, treinadores e dirigentes de 42 países participariam da etapa de Lignano, na Itália. A próxima etapa da Copa do Mundo acontece em São Paulo, no CT Paralímpico, de 25 a 28 de março.





Globo Esporte