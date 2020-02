Cristian Garin vence final inusitada no Rio Open e conquista maior título da carreira

Se a final do Rio Open não foi exatamente o que a torcida brasileira estava esperando, para Gianluca Mager e Cristian Garin a sétima edição do maior torneio da América do Sul será inesquecível. Isso porque os dois chegaram pela primeira vez em uma decisão de ATP 500 no Rio de Janeiro e alcançaram no Brasil as melhores marcas de suas carreiras no ranking mundial. Uma decisão que nem mesmo especialistas de tênis poderiam prever. Especialmente pela presença do italiano, que saiu do quali do torneio e sequer tinha feito qualquer final de ATP em sete anos de carreira.





Se Mager eliminou nas quartas de final a maior estrela do Rio Open, o número 4 do mundo Dominic Thiem, que não fez boa passagem pelo torneio, ele encontrou Cristian Garin em grande fase na final. O chileno de 23 anos chegou embalado ao Brasil, com quatro finais de ATP 250 no último ano - venceu três delas. Melhor nos momentos decisivos da partida, Garin conseguiu manter a boa fase e parar a campanha surpreendente do italiano no Brasil. O chileno conquistou o Rio Open por 2 sets a 0, parciais 7/6 (3) e 7/5, e é agora o atual número 18 do mundo. Com o vice, Mager entra pela primeira vez no top-100. Ele sai da 128ª posição para se tornar o número 77 do ranking.





Torcida de peso





Se os finalistas do Rio Open não tinham lá uma bagagem de peso, outros atletas fortaleceram as arquibancadas do torneio neste domingo. Atuais campeões da Libertadores e do Brasileirão, Filipe Luís, Diego e Rodrigo Caio assistiram à decisão. Gustavo Kuerten, como em outras edições, também prestigiou a final e entregou o troféu ao campeão.





O jogo





Se Mager terminou a semifinal do Rio Open às lágrimas, essa emoção pareceu abalar seu desempenho no início do confronto. Nervoso e instável, ele cometeu duas duplas faltas e teve de cara o primeiro serviço quebrado. Aos poucos, no entanto, foi ganhando estabilidade na partida. Quando o saque pesado entrou, passou a incomodar o chileno, favorito ao título. A devolução da quebra veio no 3/3. Garin não chegou a fazer uma partida brilhante, mas foi constante nos momentos cruciais do jogo. No tie-break do primeiro set, as primeiras bolas foram definidas por milímetros da linha. Melhor para Garin, que administrou a vantagem e venceu por 7 a 3.





No segundo set, Mager entrou com o mesmo desempenho alcançado no decorrer da primeira parcial. Forçando o saque e com variação de golpes, ele quebrou o chileno e chegou a abrir 3 a 1. Administrou a vantagem até o 5 a 5, quando novamente voltou a vacilar e cair de rendimento. Garin cresceu no jogo e, embalado por um grupo considerável de torcedores chilenos na arquibancada, obteve nova quebra na sequência. Vitória no segundo set por 7 a 5.





Granollers e Zeballos campeões nas duplas





Finalistas do US Open em 2019, o espanhol Marcel Granollers e o argentino Horacio Zeballos mantiveram o bom momento na América do Sul. Depois do título no ATP de Buenos Aires, os dois tiveram mais uma grande semana no Rio Open e fecharam com o título neste domingo ao baterem os italianos Federico Gaio e Salvatore Caruso por 2 sets a 1, com parciais de 6/4 , 5/7 e 10-7.





O jogo, porém, foi bastante parelho. Enquanto o primeiro set teve cinco quebras de serviço no total, com os jogadores se aproveitando da quadra bastante lenta, a segunda parcial já teve um panorama oposto, com um break único na reta final, que levou o confronto ao match tie-break. Gaio e Caruso começaram melhores e chegaram a abrir 7-4, com dois mini breaks de vantagem. Porém, Granollers e Zeballos cresceram, anotaram os últimos seis pontos e ficaram com o título.





Globo Esporte