Cristiane marca, e Santos goleia o Flamengo por 4 a 0 pelo Brasileirão

Na primeira rodada do Brasileirão feminino, o Santos goleou o Flamengo por 4 a 0. Com grande atuação de Laryh, ex-jogadora do Flamengo, que marcou dois gols, as Sereias da Vila construíram o placar no segundo tempo. Grande artilheira do Brasil, Cristiane estreou e fez o último gol da equipe santista. Katlen fez o outro. Pelo Flamengo, destaque para a goleira Kaka, que evitou uma goleada que poderia ter sido maior.





O Santos volta a jogar na próxima quinta, dia 13, contra o Iranduba em Manaus e o Flamengo enfrenta, no dia anterior, a Ponte Preta no estádio Giulite Coutinho.





Globo Esporte