Cristóvão Borges é demitido do Atlético-GO com apenas uma derrota e 66% de aproveitamento

(Foto: Paulo Marcos / Atlético-GO)









Cristóvão Borges não é mais técnico do Atlético-GO. A demissão foi oficializada na noite desta terça-feira. Apesar da boa campanha do Dragão no Campeonato Goiano e da classificação para a segunda fase da Copa do Brasil, a diretoria do clube não estava satisfeita com a evolução do trabalho no dia a dia.





Em sete jogos à frente do time, Cristóvão obteve quatro vitórias, dois empates e uma derrota – aproveitamento de 66%.





O ponto alto da passagem do técnico pelo Atlético-GO foi a vitória por 3 a 0 no clássico contra o Goiás, disputado no dia 16 de fevereiro. Além disso, o Dragão também aplicou duas goleadas: 5 a 0 em cima do Goiânia e 5 a 1 em cima do Anápolis.





O Atlético-GO ficou sem treinador durante toda a pré-temporada. Neste período, o clube foi dirigido pelo auxiliar Eduardo Souza, que comandou o clube na primeira rodada do Campeonato Goiano, diante do Grêmio Anápolis.





A diretoria rubro-negra entende que mesmo sem um treinador efetivo o trabalho da comissão técnica permanente foi e pode continuar sendo importante para o elenco.





O Dragão é o vice-lídar do Campeonato Goiano, com 14 pontos – dois pontos a menos que o líder Jaraguá. A próxima partida do time rubro-negro será justamente contra o Jaraguá, sábado, no Olímpico.

Carreira

Cristóvão Borges já passou por clubes importantes do futebol brasileiro, como Vasco, Fluminense, Bahia, Athletico-PR e Corinthians. Após sair do Vasco, em março de 2017, o treinador se dedicou aos estudos e buscou mais conhecimento para retomar a carreira de técnico. Ele foi apresentado no dia 25 de janeiro e durou apenas um mês no cargo.





Globo Esporte