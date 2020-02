Dirigente da Fifa, Wenger vai propor regra de impedimento que beneficie atacantes

Motivo de eternas polêmicas em todo o mundo, a regra da linha de impedimento ganhou um tom ainda mais dramático com a implementação do VAR no futebol. O uso de softwares que praticamente dão fim a ilusões de ótica e são capazes de detectar milímetros de distância entre defesa e ataque intensificaram o debate sobre tal determinação e pode levar a Fifa a lutar para operar uma mudança.





Treinador do Arsenal durante 22 anos, o francês Arséne Wenger é o atual chefe de desenvolvimento de futebol da entidade e apontou que vai propor uma mudança na regra para beneficiar o ataque e impedir que gols sejam anulados por conta de um impedimento por milímetros.





- Não será impedimento se qualquer parte do corpo que possa marcar um gol esteja na mesma linha do último defensor, mesmo que outras partes do corpo do atacante estejam à frente. Isso irá resolver, e você não terá mais decisões sobre milímetros e frações do atacante estarem à frente da linha defensiva - afirmou Wenger.





A mudança será proposta em uma reunião da International Board (IFAB) - órgão responsável pelas regras do jogo em todo o mundo - no dia 29 de fevereiro. Caso seja aceita, a regra poderia ser alterada no começo de junho, o que implicaria em sua utilização, de cara, na Euro 2020, que será disputada a partir de 12 de junho.





Para que haja uma mudança, é necessário que a medida seja aprovada por seis de oito votos dentro da IFAB. A Fifa é dona de quatro desses votos, enquanto os países criadores da IFAB - Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do norte - têm os outros quatro.





Atualmente, a regra da linha de impedimento aponta que um lance é inválido caso o atacante que receba a bola esteja com ao menos uma parte do corpo que possa marcar um gol (cabeça, tronco e membros inferiores) à frente da linha do defensor (exceto o goleiro) mais próximo da linha de fundo.





O debate sobre a regra foi alimentado por uma polêmica na Inglaterra, na última semana, quando um gol do Wolverhampton, diante do Leicester, foi anulado por conta de um impedimento milimétrico do calcanhar de Pedro Neto.





Globo Esporte