Dirigentes do Flamengo não comparecem à Alerj, e CPI pede condução coercitiva

Uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) criada em novembro na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) para apurar recentes incêndios de grande porte convocou nesta sexta-feira personagens envolvidos na tragédia do Ninho do Urubu, o centro de treinamento do Flamengo. Dirigentes da atual gestão e também da anterior foram convocados, mas não compareceram. O clube da Gávea inicialmente informou que enviaria somente representantes, o diretor jurídico Antonio Cesar Dias Panza e o advogado William de Oliveira.





Com isso, o presidente da CPI ordenou o despacho do pedido de condução coercitiva para o presidente rubro-negro, Rodolfo Landim, o vice jurídico do clube, Rodrigo Dunshee, e o ex-vice de patrimônio Alexandre Wrobel. A condução será para sessão seguinte, na próxima sexta-feira. A assessoria do presidente da CPI, Alexandre Knoploch, informou que, antes de valer, o pedido tem de ser protocolado. Na sessão, Knoploch avisou que, se o Dunshee, Landim e Wrobel não estiverem na próxima sessão, ao primeiro minuto serão alvo de condução coercitiva imediata pela Polícia Civil.





Após o anúncio do pedido de condução coercitiva para dirigentes, o Flamengo informou que o seu CEO, Reinaldo Belotti, estava a caminho da Alerj. Ele chegou ao local às 12h49 - a sessão foi iniciada às 11h. O ex-presidente Eduardo Bandeira de Mello, que estava em Brasília, chegou por volta das 14h30.





O incêndio em uma instalação provisória onde dormiam no dia 8 de fevereiro de 2019 jovens da base rubro-negra deixou dez vítimas e iniciou uma discussão pública entre clube, Ministério Público e famílias.





Além de familiares de três das vítimas, foram convocados para a chamada "CPI dos Incêndios" dirigentes da gestão anterior e também da atual. Entre eles o ex-presidente Eduardo Bandeira de Mello e o atual mandatário Rodolfo Landim, e outras figuras relacionadas à gestão do CT (veja lista no fim da reportagem). Mas eles não compareceram. A CPI então pediu a condução coercitiva dos cartolas. Também foram convidados representantes da Defensoria Pública, do CREA, do IML e do Corpo de Bombeiros.





Somente o pai de Pablo Henrique, Wedson Candido de Matos, compareceu, representando as demais famílias. Ela afirmou que o clube "abandonou" os familiares das vítimas da tragédia, garantindo que não houve contato em um ano.





- A gente foi convidado para participar dessa reunião. Até então a gente não sabe o que vai acontecer. Nesse um ano não tivemos contato nenhum com o Flamengo. Total desprezo. O Flamengo nos abandonou. Não procura, não conversa. Desde a tragédia, conversei com o Flamengo uma vez. Mas não falei com dirigente, advogado.





Ao comentar sobre o filho, lembrou que era "cheio de sonhos":





- O Pablo é um menino carinhoso, inteligente, cheio de sonhos, que infelizmente foi consumido pelo fogo. Era um bom zagueiro, com certeza ia galgar uma carreira. A vida do meu filho não tem preço. Vamos ter que carregar essa dor para o resto da vida.





Ele garantiu não ter raiva da torcida rubro-negra, tampouco do time, mas não poupou a diretoria, que chamou de "omissa":





- Não tenho raiva da torcida nem do time, mas acho que essa diretoria omissa vai deixar uma mancha muito grande. O time do tamanho do Flamengo não tem carinho de nos ligar?





O pai da vítima da tragédia ainda aproveitou para alfinetar a Justiça:





- Justiça é para rico, para pobre não existe. Se a gente tivesse o peso que o Flamengo tem já teria resolvido.





Globo Esporte