Djokovic vira sobre Thiem, vence o Aberto da Austrália pela oitava vez e volta a ser número 1

(Foto: Getty Images)









Novak Djokovic mostrou que se Rafael Nadal é o rei em Roland Garros, quem manda no Aberto da Austrália é ele. Mesmo diante das adversidades, em uma partida em que esteja por muitos momentos abaixo de seu nível técnico e mental, o sérvio virou sobre Dominic Thiem de forma incrível por 3 sets a 2, parciais de 6/4, 4/6, 2/6, 6/3 e 6/4, em 4h de confronto, para chegar ao seu oitavo título na competição. De quebra, ainda volta a ser número 1 do mundo e alcança o 17º título de Grand Slam em sua carreira.





Foi a oitava vez em que Novak Djokovic chegou a uma final do Aberto da Austrália na sua carreira. Em apenas uma outra ocasião, em 2012, o sérvio precisou de cinco sets para vencer a partida, quando também virou sobre Rafael Nadal. Em todas as vezes, no entanto, Nole saiu com o título da competição, se mantendo ainda imbatível nas decisões em Melbourne.





- Você (Thiem) esteve muito perto de vencer, parabéns pelo torneio. Mas, você ainda tem muito tempo de carreira para ganhar títulos de Grand Slam. Mais de um (...) Algumas coisas devastadoras aconteceram nesse início de 2020, os incêndios aqui na Austrália, o acidente do meu amigo e mentor, Kobe Bryant, que se foi nessa semana. Esse é um lembrete para todos, que a gente esteja juntos sempre das pessoas que amamos, nossas famílias. Há coisas muito importantes na vida além do esporte - disse Djokovic após a vitória.





A partida teve um momento dramático entre o segundo e o terceiro sets. Djokovic discutiu com o juiz de cadeira após levar duas advertências por estourar o limite de tempo para o saque e pareceu se perder na partida. Ao longo desse período o sérvio se mostrou cabisbaixo, errático e sem potência no saque. Foi quando Thiem aproveitou e tomou as rédeas do confronto. A partir do quarto, no entanto, o sérvio voltou a ser competitivo, firme nas trocas de bola e no serviço, e conseguiu a virada.





Com o resultado, Novak Djokovic supera Rafael Nadal no ranking da ATP e passa a liderar com 9.720 pontos contra 9.395 do espanhol, derrotado nas quartas de final justamente por Dominic Thiem. O austríaco, por sua vez, sobe do 5º para o 4º lugar, voltando a frequentar a melhor posição que já alcançou em sua carreira.





- Você (Djokovic) e os outros caras (Federer e Nadal) levaram o tênis a um outro nível. Eu fico muito feliz de poder competir nesse nível e espero poder enfrentá-lo novamente numa final - afirmou Thiem em seu discurso ao receber o troféu de vice-campeão.





A hegemonia do "Big 3" (Federer, Nadal e Djokovic) permanece em Grand Slams, com os últimos 15 torneios deste nível tendo ficado nas mãos de um deles. Em atividade, os seguintes jogadores foram campeões de um dos quatro principais torneios do tênis: Roger Federer (20 títulos), Rafael Nadal (19), Novak Djokovic (17), Andy Murray (3), Stan Wawrinka (3), Juan Martin Del Potro (1) e Marin Cilic (1).





Em 2020, Novak Djokovic segue invicto. Foram seis vitórias na ATP Cup, onde foi campeão com a Sérvia, e outras sete no Aberto da Austrália. Até agora, 13 triunfos e nenhuma derrota em jogos de simples.





O jogo





Início avassalador de Djokovic





O primeiro set foi previsível, dentro do que todos imaginavam. Dominic Thiem sacava bem, fazia um grande esforço em todos os pontos, mas Novak Djokovic seguia em um nível acima. Incomodando em praticamente todas as devoluções, o sérvio quebrou o serviço logo de cara para se colocar em posição confortável, em 3/0. Djoko baixou o nível no sétimo game e permitiu a reação do rival, que empatou o set em 4/4. No entanto, o sérvio voltou a pressionar nas devoluções e contou com uma dupla falta de Thiem para definir a parcial em 6/4.





Thiem cresce, e Djokovic se perde





O segundo teve Thiem ainda atuando no mesmo nível, com um bom saque e firme nas trocas de bola. Porém, com um toque a mais de agressividade. Ao mesmo tempo, Djokovic baixou o nível e "entregou" um game com duas duplas faltas para levar a quebra e ficar em 1/3. O sérvio, no entanto, seguiu persistindo, incomodando até que aproveitou os erros não forçados de Thiem para igualar em 4/4.





No entanto, um game curioso mudou a história do jogo naquele momento. Djokovic tomou duas advertências por violação de tempo em seu saque. Disparou dupla falta, cometeu erros grotescos e levou uma nova quebra. O sérvio discutiu com o juiz de cadeira, disse que ele estava "ficando famoso", em tom irônico. Thiem, que não tinha nada com isso, fechou o set em 6/4.





Turbulência para Djokovic; Thiem agradece





O set seguinte foi bem diferente do habitual. Desde a discussão com o juiz de cadeira, Djokovic baixou o ritmo, a intensidade... Passou a estar cabisbaixo e cometendo muitos erros. O sérvio, sempre forte mentalmente, sucumbiu. Thiem, à vontade, cresceu no jogo, imprimiu pressão e logo abriu 4/0, com duas quebras de vantagem. Daí para frente, o austríaco apenas administrou a vantagem diante de um apático adversário para fazer 6/2 e parecer que ficaria com a taça sem maiores dificuldades.





Uma ida ao vestiário e volta diferente





No quarto set, porém, Djokovic voltou outro. No intervalo, foi ao vestiário e ficou por quatro minutos. Pareceu mais bem disposto no retorno. Voltou a sacar mais firme e melhorou nas trocas de bola com Thiem. Naquele momento, a partida seguia para um rumo imprevisível, com os dois tenistas sustentando os games, mas com o austríaco passando mais apertos. Até que Thiem errou demais. Duplas faltas e escolhas equivocadas o fizeram levar a quebra no oitavo game. Djokovic fez 5/3 e confirmou na sequência, sem sustos. Pouco vibrou. Manteve a frieza com o empate no jogo.





O "velho" Djokovic





A vitória do quarto set fez com que Novak Djokovic recobrasse completamente sua confiança e jogasse como no início da partida. Aliado a um bom saque, o sérvio fazia todas as bolas voltarem para a quadra do austríaco, o forçando a jogar sempre no limite a cada ponto. Com isso, os erros foram aparecendo, o nervosismo aumento, e Nole dominando as ações. Uma quebra no terceiro game e dois break points salvos no quarto o fizeram liderar em 3/1.





O jogo ainda reservaria emoções. No 4/3, jogando sob pressão, Djokovic saiu de um 15/30 com dois saques espetaculares. No 30/30, encontrou um segundo serviço aberto, na linha, arriscado, para se colocar na frente. Thiem ainda confirmou seu serviço na sequência, e Nole sacou para o jogo em 5/4. Apesar da tensão, segurou bem nas trocas, esperou os erros de Thiem e fechou a partida com um erro na cruzada do rival.





Globo Esporte