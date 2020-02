Dominic Thiem é salvo pela chuva, e partida é adiada para sábado no Rio Open

A forte chuva que castiga o Rio de Janeiro nesta sexta-feira provocou o adiamento da partida entre Dominic Thiem e Gianluca Mager, válida pelas quartas de final do Rio Open. O austríaco perdia por 7/6 (4) e 2/1, tendo seu saque quebrado no segundo set, em um momento crítico no confronto. Assim, os tenistas voltam para quadra neste sábado e, quem avançar, disputa a semifinal no mesmo dia.





Outros três confrontos foram afetados com suspensões e adiamentos pela chuva no Rio de Janeiro. Também nas quartas de final da chave de simples, o espanhol Pedro Martinez vencia o húngaro Attila Balazs por 6/2 e 2/2. Pelas duplas, Marcel Granollers e Horacio Zeballos venciam Felipe Meligeni e Thiago Monteiro por 7/6 (6), enquanto o confronto entre Marcelo Melo e Lukasz Kubot contra Salvatore Caruso e Federico Gaio sequer chegou a ser iniciado.





Do outro lado da chave de simples, duas partidas conseguiram chegar até o final e definiram o confronto de semifinal. O chileno Cristian Garin derrotou o argentino Federico Coria por 2 sets a 1, parciais de 2/6, 6/3 e 7/5, e encara o croata Borna Coric, que venceu o italiano Lorenzo Sonego por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (5) e 6/3.





Veja a programação deste sábado:





Quadra Guga Kuerten

14h - Dominic Thiem (AUT) x Gianluca Mager (ITA) - continuação do jogo

17h - Borna Coric (CRO) x Cristian Garin (CHI)

em seguida - Thiem ou Mager x Balazs ou Martinez

em seguida - Final de duplas





Quadra 1

14h - Attila Balazs (HUN) x Pedro Martinez (ESP) - continuação do jogo

16h - Marcelo Melo/Lukasz Kubot (BRA/POL) x Salvatore Caruso/Federico Gaio (ITA/ITA)





Quadra 4

16h - Thiago Monteiro/Felipe Meligeni (BRA/BRA) x Marcel Granollers/Horacio Zeballos (ESP/ARG) - continuação





Globo Esporte