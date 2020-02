Em audiência, Cruzeiro e Rafael acertam rescisão de contrato, e goleiro fica livre no mercado

(Foto: Rodrigo Fonseca)









Rafael e o Cruzeiro chegaram a um acordo nesta sexta-feira e rescindiram o contrato de trabalho depois de uma audiência na 19ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. O goleiro movia ação contra o clube desde o fim do mês passado. O processo seguia em segredo de Justiça, mas o valor da causa era de R$ 9.373.685,12 milhões, segundo apurou o GloboEsporte.com.





O goleiro esteve no Tribunal Regional do Trabalho acompanhado por seu advogado, João Chiminazzo, um de seus assessores, pelo seu pai e seu irmão. O Cruzeiro foi representado pela advogada Fernanda Saade. A juíza do caso foi June Bayao Gomes Guerra.





O clima da audiência foi tranquilo, com momentos de descontração, sendo possível ouvir risos em diversos momentos do encontro, que durou cerca de duas horas. Após o fim da audiência, Chiminazzo foi o único a falar com a imprensa.





- Foi uma rescisão de contrato. As partes chegaram a um acordo. Rafael está livre, ele entendeu a situação do Cruzeiro, o Cruzeiro entendeu a situação do Rafael. Ele está livre. O processo depende de acerto de uns valores que o Cruzeiro precisa fazer com o Rafael. Mas já está tudo acertado. Ele já sai livre - completou o advogado.





João Chiminazzo optou por não divulgar os valores acordados entre as partes, mas tratou a situação como "razoável para ambos".





- Na verdade, eu prefiro não falar em valor. Foi um acordo razoável para as duas partes, tanto para o Rafael, tanto para o Cruzeiro. Esse era o mais importante no momento. Para que todo mundo saísse com a melhor alternativa.





Futuro





A carreira do Rafael pode seguir bem perto de onde sempre foi até agora. É que o Atlético-MG é o principal interessado nele e só esperava a rescisão do goleiro com o Cruzeiro para poder negociar efetivamente com ele. Como Fábio Mello, empresário de Rafael, não esteve na audiência, João Chiminazzo foi questionado sobre o assunto, mas se esquivou.





O processo





A ação do goleiro Rafael contra o clube foi ajuizada no dia 23 de janeiro deste ano. O jogador e seu estafe tomaram atitude após tentativas frustradas de acordo com a diretoria para sair do clube. Aos 30 anos, o atleta tem o desejo de uma sequência como titular, o que não conseguiu no Cruzeiro em função da presença de Fábio.





Na Justiça, o jogador cobrava o pagamento dos atrasos, referentes a salários, direito de imagem e outras verbas trabalhistas que estavam atrasadas. A rescisão indireta do contrato de trabalho também era pleiteada pelo atleta na ação. Na pauta exposta na sala da 19ª Vara do Trabalho constava o valor da causa como aproximadamente R$ 9 milhões.





Rafael estava no Cruzeiro desde as categorias de base, tendo subido ao profissional em 2008. No clube, foi bicampeão da Copa do Brasil (2017 e 2018), bicampeão do Brasileirão (2013 e 2014), e seis vezes campeão do Mineiro (2008, 2009, 2011, 2014, 2018 e 2019). Foram 112 jogos e 120 gols sofridos defendendo a camisa do Cruzeiro como profissional.





Além de Rafael, outros quatro jogadores acionaram o Cruzeiro na Justiça para conseguir a saída da Toca. Fabrício Bruno acabou chegando a um acordo extrajudicial e foi para o Bragantino; Thiago Neves conseguiu rescindir e foi para o Grêmio; David também teve liminar favorável à rescisão, foi para o Fortaleza, mas depois chegou a um acordo com o Cruzeiro, retirando a ação, assim como aconteceu com Éderson.





Globo Esporte